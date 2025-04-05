Vlog¤âÇÛ¿®¤âËÜ³ÊÆ°²è¤â¤³¤ì°ìÂæ¡£¥¥ä¥Î¥ó¡ÖEOS R50 V¡×¤¬¡È»£¤ê¤¿¤¤Íß¡É¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¡ª
¤¹¤Ã¤«¤ê¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Vlog¤ä¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡£¤³¤³¿ôÇ¯¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤«¤é¤âÆ°²è»£±Æ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥ß¥é¡¼¥ì¥¹¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÌ¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¤¢¤Î¥¥ä¥Î¥ó¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
5·î²¼½Ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥¥ä¥Î¥ó¡ÖEOS R50 V¡×¡ÊÍ½ÁÛ¼ÂÀª²Á³Ê¡§¥Ü¥Ç¥£ 11Ëü3300±ßÁ°¸å¡¢¥ì¥ó¥º¥¥Ã¥È 14Ëü800±ßÁ°¸å¡Ë¤Ï¡¢Æ°²è»£±Æ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Í¥¤ì¤¿ÁàºîÀ¤È¹â¤¤»£±ÆÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤¿APS¡¾C¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥é¡¼¥ì¥¹¥«¥á¥é¡£¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÈEOS V series¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëËÜµ¡¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÍ¥¤ì¤¿ÁàºîÀ¡¢¤½¤ì¤ËÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤È¹â²è¼Á¤Ç¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ´Êý°Ì¤Ç¤«¤Ê¤¨¤¿ÏÃÂê¤Î°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖEOS R50 V¡×¡¢¤Þ¤ºÄ¾ÀþÅª¤Ç¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Âè°ì°õ¾Ý¤«¤é¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÉý119.3¡ß±ü¹Ô¤45.2¡ß¹â¤µ73.7mm¡¢½ÅÎÌ¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¥«¡¼¥É¹þ¤ß¤ÇÌó370g¡¢¥¥Ã¥È¥ì¥ó¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÌó550g¡£
·Ú¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¡¢Æ°²è»£±Æ¤òÃæ¿´¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥â¡¼¥É¥À¥¤¥ä¥ë¡¢¥¿¥Æ·¿Æ°²è»£±Æ¤òÁÛÄê¤·¤¿»°µÓÍÑ¤Í¤¸·ê¡¢¥«¥á¥éÁ°ÌÌ¤È¾åÉô¤Î2¥«½ê¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿Æ°²è»£±Æ¥Ü¥¿¥ó¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®ÀßÄê²èÌÌ¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡ÈLIVE¥Ü¥¿¥ó¡É¤Ê¤É¡¢Æ°²è»£±Æ»þ¤ÎÁàºîÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¹©É×¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý»£±ÆÀÇ½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢APS-C¥µ¥¤¥º CMOS¥»¥ó¥µ¡¼¤ÈÆÈ¼«³«È¯¤Î±ÇÁü¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÈDIGIC X¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èï¼ÌÂÎ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¼«Á³¤Ê¥Ü¥±É½¸½¤ò¼Â¸½¡£¤Þ¤¿¥¯¥í¥Ã¥×¤Ê¤·¤Î6K¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë4K30P»£±Æ¤ä¥¯¥í¥Ã¥×¤¢¤ê¤Î4K60P¡¢¤µ¤é¤Ë²»À¼¤¢¤ê¤Î¥Õ¥ëHD120P¤Î»£±Æ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¿·ÅëºÜ¤Î¡È¥¹¥í¡¼¡õ¥Õ¥¡¥¹¥È¥â¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¥â¡¼¥É¡É¤ä 3¤Ä¤Î¥«¥é¡¼¥â¡¼¥É¤«¤é¹¥¤ß¤Î¥â¡¼¥É¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡ÈCOLOR¥Ü¥¿¥ó¡É¡¢14¼ïÎà¤Î¥«¥é¡¼¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¥Ã¥È¥ì¥ó¥º¡×¤ËÉÕÂ°¤Î¡ÖRF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ¡×¤Ï¡¢35mm´¹»»¤ÇÌó22.4¡Á48mmÁêÅö¤Î¥º¡¼¥à°è¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¹³Ñ¥º¡¼¥à¥ì¥ó¥º¡£
°ìÄêÂ®ÅÙ¤ÇÈï¼ÌÂÎ¤Ë¥º¡¼¥à¥¤¥ó¡¿¥º¡¼¥à¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥º¡¼¥à¤òRF¥ì¥ó¥º¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆâÂ¢¡¢¼ê¥Ö¥ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥º¡¼¥àÁàºî¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥º¡¼¥à»þ¤Ë¶ÀÅû¤¬¿¤Ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á´Ä¹¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤ëÀß·×¤Ï¡¢¥¸¥ó¥Ð¥ë»£±Æ»þ¤Î°ÂÄêÀ¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¥ä¥Î¥ó¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ°²è»£±Æ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥ó¥º°ìÂÎ·¿¤Î¡ÈPowerShot V series¡É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¥ì¥ó¥º¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¥ß¥é¡¼¥ì¥¹¤È¤·¤Æ¡ÖEOS R50 V¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿ºÌ¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼ê·Ú¤Ë¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î±ÇÁü¤ò»£±Æ¤·¤¿¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
>> ¥¥ä¥Î¥ó
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡Ìó1²¯7700Ëü²èÁÇ¤Ë8KÆ°²è¡ªLUMIX¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥é¡¼¥ì¥¹¡ÖDC-S1RM2¡×¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê»£±Æ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤
¢¡¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¤±¤É¼Â¤Ï¥«¥á¥éÀìÍÑ¡ª¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Î¿·Äó°Æ
¢¡¥ì¥ó¥º¸ò´¹¤Î¼ê´Ö¤òÂçÉý¥«¥Ã¥È¡ªOM SYSTEM¡ß¥ß¥ì¡¼¤Î¿·È¯ÁÛ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì