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¸¶Ê¸¡§Suzu Hirose as Young Juliet is utterly compelling, you could not keep your eyes off her when she entered the stage.In any rendition of Romeo and Juliet she would be wonderful.
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¸¶Ê¸¡§Both Juliet ¡ÊSuzu Hirose¡Ë and Romeo ¡ÊJun Shison¡Ë are the most beautiful creatures that you could imagine, and you cannot? believe their love is destined to last for only five days. Both Hirose and Shison despite their young ages have also appeared in many movies.
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