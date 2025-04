「ずっとこうしたかった」

広瀬すず演じる美咲が誰かと抱擁している。このカットは『片思い世界』(坂元裕二脚本、土井裕泰監督)の予告映像で印象的に使用されているものだ。映画をすでに見ている者としては、やっぱりここ、使うよねえと、うんうんうなずいてしまう。「ずっとこうしたかった」の広瀬すずの表情と声が実にいい。これを見ていると、広瀬すずは愛の泉のような俳優であると改めて思う。多くの観客がスクリーンから彼女の愛を浴びて恍惚となるだろう。



広瀬すず ©時事通信社

『片思い世界』の制作が発表されたときから楽しみでしかなかった。広瀬すずと杉咲花、清原果耶、若手演技派としてまったくかぶらない個性とスキルをもった3人のトリプル主演作で、脚本は『怪物』『ファーストキス 1ST KISS』などヒット作が続く坂元裕二である。ただ、豪華すぎる建て付けだからこそ、やや心配もあった。

心配点はふたつ。まず、広瀬、杉咲、清原……と単独主演を何作も任されてきた3人だから、ともすればバッチバチの演技合戦が繰り広げられ、そのせいで空中分解してしまうのではないかということだ。もう一点は、事前にストーリーがまったく明かされていなかったため、3人のイメージPV化するのではないかということ。ただ映像が美しいだけだったらどうしよう。ところが、映画を観たら、たちまちどちらの心配も吹っ飛んだ。

3人の暮らす一軒家はかつて画家が住んでいた設定で、その痕跡もさりげなくあり、飾りこみは隅々まであたたかく、細やか。そこで行われる誕生日のサプライズパーティーの場面を筆頭に、3人が戯れる姿が見れるシーンはどれもこれもじつに眼福だ。それでいて、全然PVではない。ちゃんと浸透圧の高い、心に深く響く物語になっている。合唱曲が効果的で、あの歌が流れると問答無用に泣けてくる。いまも思い出すたび泣く。

美咲は会社で働き、優花(杉咲花)は大学で量子力学の勉強、さくら(清原果耶)は水族館でバイト。日中の行動は別々だが、朝、家を出てバスに乗るところまでは一緒。あるとき、バスのなかで美咲が気にかけている人物・高杉典真(横浜流星)がいることに気づいた優花とさくらは、美咲の思いを後押ししようとおせっかいをはじめる。でも、高杉と美咲の間にはたやすく近づくことのできない障害があって……。この障害こそが物語のなかの最重要ポイントであり、楽しく麗しく見える3人の世界が「片思い世界」である所以なのであった。

美咲は少女時代から、高杉と深いかかわりを持っていた。再会した高杉を美咲はそっと見つめ続けるしかなくて……。

ふわふわと日々を過ごしているようだった3人が、やがてそれぞれに抱えた心残りを払拭しようと全身全霊、奮闘していく。広瀬、杉咲、清原の3人には心配したような変な演技対決意識は感じられず、あくまで等価で、それぞれのやれることをせいいっぱいやっている爽やかな印象だ。それが美しいマーブル模様のように溶け合っていく。だが、この日常生活シーンを演じる広瀬はほんのすこしだけ、ほかのふたりからはみだして見える。

そのわけとは。今年6月6日に映画版も公開される、吉田修一の小説『国宝』の上巻で、主人公である歌舞伎俳優が大御所から「でも、あれですよ、役者になるんだったら、そのお顔は邪魔も邪魔。いつか、そのお顔に自分が食われちまいますからね」と言われる場面がある。このセリフを読んで、筆者は広瀬すずを思い浮かべた。あまりにもくっきりした顔立ちだと、ナチュラルな生活者がやりにくいこともあるだろうと。

主演した連続ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た?』(TBS、25年)では屋台でラーメンを豪快にすすっていたが、そのシーンが作り出す印象はどうしても「掃き溜めに鶴」というようなギャップなのである。どちらかというと、『ゆきてかへらぬ』(根岸吉太郎監督)のような文芸作におけるファム・ファタル的な役が似合う。そういえば、この映画でも、広瀬演じるヒロインは役者を目指して脇役に甘んじているが、使用人の役が似合わないと言われていた。だがそれも個性である。その個性を大事にすればいい。

2022年、広瀬がロンドンで野田秀樹の舞台『Q:A Night At The Kabuki』に出たときの劇評ではこんなふうに書かれている。

〈「若き日のジュリエット役の広瀬すずは人の心を掴んで離さない。彼女が舞台に出てくると、観客は目を離せない。どんな演出の『ロミオとジュリエット』であってもきっと素敵なジュリエットを演じてくれることだろう」Lost in the Theatreland★★★★★(2022年9月25日)ジェニー・スキューズ

原文:Suzu Hirose as Young Juliet is utterly compelling, you could not keep your eyes off her when she entered the stage.In any rendition of Romeo and Juliet she would be wonderful.

「ジュリエット(広瀬すず)とロミオ(志尊淳)は想像しうる、世界で一番美しい生き物であり、二人の恋がわずか5日間で終わってしまうなんてとても信じられないという気持ちになる。広瀬も志尊も若いが、たくさんの映画に出ている」Number 9 reviewing(2022年9月23日)(絶賛評)ペニー・カーラン

原文:Both Juliet (Suzu Hirose) and Romeo (Jun Shison) are the most beautiful creatures that you could imagine, and you cannot? believe their love is destined to last for only five days. Both Hirose and Shison despite their young ages have also appeared in many movies.

(NODA・MAPロンドン公演「A Night At The Kabuki」劇評より抜粋)〉