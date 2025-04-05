¤À¤«¤éÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤Ï·ëº§¤â»Ò¶¡¤âË¾¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ä»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤Ï3ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¤Î¤Ë½ÐÀ¸¿ô¤Ï30¡ó¤â¸º¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ú2025Ç¯3·î¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤¿BESTµ»ö¡Û
2025Ç¯3·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£À¯¼£¡¦·ÐºÑÉôÌç¤ÎÂè2°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¹ñÎ©Âç¶µ¼ø¤¬´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë³Ø²ñ¤Ç¤Î¤Ò¤È¸À
¢§Âè2°Ì¡¡¤À¤«¤éÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤Ï·ëº§¤â»Ò¶¡¤âË¾¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ä»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤Ï3ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¤Î¤Ë½ÐÀ¸¿ô¤Ï30¡ó¤â¸º¤Ã¤¿ÍýÍ³
¢§Âè3°Ì¡¡È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤ÇŽ¢5¥¥í2100±ßŽ£¤ËÈ¾¸º¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡ÄŽ¢¥³¥á¤ÎÃÍÃÊŽ£¤òËÜµ¤¤Ç²¼¤²¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤ÇÀ¿å¾Ê¤Îºá¿¼¤µ
¢§Âè4°Ì¡¡¤À¤«¤éŽ¢¥³¥á¤ÎÃÍÃÊŽ£¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡ÄŽ¢Å¾Çä¥ä¡¼¤Î¤»¤¤Ž£¤Ë¤·¤¿¤¤ÇÀ¿å¾Ê¤ÈŽ¤Ž¢Íø¸¢Ž£¤ò¼é¤ê¤¿¤¤JAÇÀ¶¨¤ÎÏÄ¤ó¤À´Ø·¸
¢§Âè5°Ì¡¡Ž¢È¿¥ê¥Ë¥¢Ž£¤ÎÀî¾¡ÃÎ»ö¤Î¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¤À¤Ã¤¿¡ÄŽ¢¿ä¿ÊÇÉŽ£ÃÎ»ö¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â³«ÄÌ¤¬Ž¢±ó¤¤Ì¤Íè¤Î¤Þ¤ÞŽ£¤Ê¥ï¥±
¢£¡ÖÍ½»»Áý¤Ç¾¯»Ò²½²ò·è¡×¤Ï¸¸ÁÛ¤Ç¤¢¤ë
»Ò°é¤Æ´Ø·¸¤ÎÍ½»»¤òÁý¤ä¤»¤Ð¾¯»Ò²½¤Ï²ò·è¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤Þ¤À¤ËÀ¯ÉÜ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Î²ñµÄÂÎ¤Ê¤É¤Ç¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÍ¼±¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤½¤ì¤ò²¿¤Î¸¡¾Ú¤â¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î»Ò°é¤Æ´Ø·¸Í½»»¡ÊOECD¤Ê¤É¤ÎÅý·×¾å¡Ë¤Ï²ÈÂ²´Ø·¸À¯ÉÜ»Ù½Ð¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Ê¹ß¤Ï²ÈÂ²´Ø·¸À¯ÉÜ»Ù½Ð¤Èµ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÍ½»»µ¬ÌÏ¤Ï¡¢³Î¤«¤ËËÌ²¤¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÆüËÜ¤Ï³ä¹ç¤È¤·¤ÆÄã¤¤¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÍ½»»¤òÁý²Ã¤¹¤ì¤Ð¾¯»Ò²½¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦°ø²Ì¤âÁê´Ø¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î²ÈÂ²´Ø·¸À¯ÉÜ»Ù½Ð¤È¤Ï¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤ä»ùÆ¸ÉÞÍÜ¼êÅö¡¢½¢³ØÁ°ÊÝ°éÅù»ùÆ¸Ê¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¡¢½Ð»ºµëÉÕ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î»Ù½Ð¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç½Ð»º¤ä»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÍ½»»3ÇÜ¡×¤Ç¤â½ÐÀ¸¿ô¤Ï30¡ó¤â¸º¾¯
¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¤³¤ÎÍ½»»¤¬²áµî¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¿¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¡Ê¼Ò¿Í¸¦¡Ë¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñÍÑÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2022Ç¯¤Ï11Ãû2086²¯±ß¤Ç¤¹¡£Ìó6Ãû±ß¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ÎÍ½»»¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£°Ê³°¤Ë¸üÏ«¾Ê¤Ê¤ÉÂ¾¤Î´É³í¾ÊÄ£¤ÎÍ½»»¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬ÆÈ¼«¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÍ½»»¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²áµî¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¾¯»Ò²½Ã´ÅöÂç¿Ã¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î2006Ç¯¤Ï¡¢3Ãû6763²¯±ß¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¼Â¤Ë3ÇÜ°Ê¾å¤ÎÁý³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½ÐÀ¸¿ô¤ÏÆ±Ç¯Èæ³Ó¤ÇÌó30¡ó¸º¤Ç¤¹¡£3ÇÜ¤ÎÍ½»»¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡¢Áý¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«30¡ó¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÍ½»»¤È½ÐÀ¸¿ô¤Î¿ä°Ü¤ò1980Ç¯¤«¤é¥°¥é¥Õ²½¤¹¤ì¤Ð¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤à¤·¤í¡ÖÍ½»»¤¬Áý¤¨¤Æ¤â½ÐÀ¸¿ô¤Ï¸º¤ë¡×¤¤ï¤á¤Æ¶¯¤¤Éé¤ÎÁê´Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼Â¿³Û¤ÎÅê»ñ¤¬µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÍ½»»¤òÁý¤ä¤·¤¿¤»¤¤¤Ç½ÐÀ¸¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í½»»¤À¤±¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤Ï¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¸«¤ë¤È¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¾¯»Ò²½ÂÐºö¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÃ¯¤â¤¬»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤À¤±¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¡ÖÍ½»»Áý¤ä¤»¤Ð¾¯»Ò²½¤Ï²ò·è¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦Íý¶þ¤ÏÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£
Ì±´Ö²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢Í½»»¤ò¤³¤ì¤À¤±¤«¤±¤Æ¤«¤¨¤Ã¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÂç¼ºÇÔ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤½¤Î¤â¤Î¤¬Àß·×¥ß¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¨Ãæ»ß¤Î¾å¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤ªÌò¸æÌÈ¤Ç¤¹¡£
´ª°ã¤¤¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢²¿¤â»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤ÆÊÌ¼´¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾¯»Ò²½¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë»Ù±ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Í½»»¤È¤·¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î»Ù±ç¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ë»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·¤ÆµëÉÕ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¢³ØÁ°»ùÆ¸ÊÝ°é¤Ê¤É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¡¢µëÉÕ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ï²¿¤«¤·¤é¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ï¡¢Í½»»3ÇÜ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë²¸·Ã¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÊØµ¹¾å¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê»Ù±ç¤Ç¤¢¤ë»ùÆ¸¼êÅö¤Ê¤É¤ÎµëÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÒ¼ê¤ÇµëÉÕ¡¢¤â¤¦ÊÒ¼ê¤Ç²ó¼ý¤¹¤ë¹ªÌ¯¤µ
²È·×Ä´ºº¤«¤é2000Ç¯¡Á2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤Ç¡¢¤³¤ì¤é»ùÆ¸¼êÅö¤Ê¤É¤ÎµëÉÕ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«¤ò¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£²È·×Ä´ºº¤Ë¤Ï»ùÆ¸¼êÅöµëÉÕ¤Î¹àÌÜ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¯¶â°Ê³°¤Î¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãµëÉÕ¡×¤¬¤½¤ì¤Ë½¼Åö¤·¤Þ¤¹¡£¸·Ì©¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»ùÆ¸¼êÅö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»ùÆ¸°åÎÅÊä½õ¡¢½Ð»º¼êÅö¤â´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
À¤ÂÓ¼ç¤¬34ºÐ°Ê²¼¤È35¡Á44ºÐ¤Î2¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎµëÉÕ¤Î¿ä°Ü¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¼ýÆþ¤«¤é°ú¤«¤ì¤ë¹ñÌ±ÉéÃ´¶â³Û¤È¤½¤ì¤é¤Õ¤¿¤Ä¤ÎµëÉÕ¤ÈÉéÃ´¤Îº¹¤·°ú¤³Û¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤¿¤«¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤¬¿ÞÉ½2¤Î¥°¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£2000Ç¯¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¶â³Û¤È¤·¤ÆÁý¸º¤·¤¿¤«¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£34ºÐ°Ê²¼¤Î¼ã¤¤À¤ÂÓ¤â¼Â¼ÁÅª¤ËÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â
¤Þ¤º¡¢34ºÐ°Ê²¼¤Î¼ã¤¤É×ÉØÀ¤ÂÓ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë»Ò¤É¤â¤Ï¤Þ¤ÀÍÄ»ù´ü¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬Â¿¤¤¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢µëÉÕ¤Ï2010Ç¯¤¢¤¿¤ê¤ò·Àµ¡¤Ë°ìÅÙÂçÉý¤ËÁý¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë2016Ç¯°Ê¹ß¤âÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÆóÃÊ³¬Áý²Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤È¼ã´³¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¡¢ÀÇ¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´³Û¤âÆ±ÍÍ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Ç¤ÏµëÉÕ¤ÈÉéÃ´¤Î¶â³Û¤Ï¤Û¤Ü¥¤¥³¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖµëÉÕ¤Ï¤µ¤ì¤ë¤¬¤½¤ÎÊ¬¤½¤Ã¤¯¤êÀÇ¡¦¼ÒÊÝÎÁ¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º¹¤·°ú¤¶â³Û¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢µëÉÕ¤è¤ê¤âÉéÃ´¤Î¤Û¤¦¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
35¡Á44ºÐÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢µëÉÕ°Ê¾å¤ËÉéÃ´¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯¤Ç¤ÏµëÉÕ¤È¤·¤Æ·î1.4Ëü±ßÁý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÉéÃ´¤Ï2.4Ëü±ßÁý¤Ç¡¢µëÉÕÊ¬°Ê¾å¤ËÉéÃ´³Û¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤Ê¤¼¤«À¸³è¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÉÔ»×µÄ
ÅöÁ³¡¢ÀÇ¡¦¼ÒÊÝÎÁ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ÈÌµ´Ø·¸¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤À¡£µëÉÕ³È½¼¤À¡×¤Ê¤É¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ç¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤¬¼ÂºÝ¤Ëµý¼õ¤Ç¤¤ë¶â³Û¤Ï¤â¤í¤â¤í¹ç»»¤¹¤ë¤È¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤à¤·¤í¸º¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·è¤·¤ÆÈéÆù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬´±Î½¤ÎÍ¥½¨¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢À¯¼£²È¤¬¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ÇµëÉÕ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿Íµ¤¼è¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Ï³Î¼Â¤Ë²ó¼ý¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ±»þ¤ËÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÊý¤ÏµëÍ¿ÌÀºÙ¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ÇµëÉÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö¤Ê¤ó¤«À¸³è¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥«¥é¥¯¥ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤à¤·¤í¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿µëÉÕ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼Â¼ÁÀ¤ÂÓ¤Î¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤³¤½¤¬¡¢¾¯»Ò²½¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦µÕ¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¼êÅö¤¬¿·¤¿¤Ê½ÐÀ¸¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö»Ùµë¤µ¤ì¤¿¤ª¶â¤Ï¿·¤¿¤Ê½ÐÀ¸°ÕÍß¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤¤¤ë»Ò¤ÎÅê»ñ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤·¡¢»ö¼Â¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ùÆ¸¼êÅö¤Ç¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ï¤ï¤º¤«18.6¡ó
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸üÏ«¾Ê¤¬2018Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö»ùÆ¸¼êÅöÅù¤Î»ÈÅÓ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡ÊÂÐ¾Ý¤Ï0ºÐ¤«¤éÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÀ¤ÂÓ¡¦Á´¹ñ¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ùÆ¸¼êÅö¤Î»Ùµë¤Ç¤â¤¦°ì¿Í»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È¸À¤¦³ä¹ç¤Ï¤ï¤º¤«18.6¡ó¤Ë²á¤®¤º¡¢¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿³ä¹ç¤Ï²áÈ¾¿ô¤Î53.8¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤Ï³°¹ñ¤Ç¤â°ì½ï¤Ç¡¢ËÄÂç¤Ê»Ò°é¤Æ»Ù±çÍ½»»¤òÅê¤¸¤¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤â´Ú¹ñ¤Ç¤â¿·¤¿¤Ê½ÐÀ¸¸ú²Ì¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢»Ù±ç¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÇµëÉÕ¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å´Ý¤´¤È²ó¼ý¤µ¤ì¡¢¥×¥é¥¹¤É¤³¤í¤«¡¢35ºÐ°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬À¯ÉÜ¤«¤é1Ëü±ß¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¥×¥é¥¹¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸åÀ¯ÉÜ¤«¤éÌäÅúÌµÍÑ¤Ç1Ëü±ßÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿Í´Ö¤ÏºÇ½é¤Î1Ëü±ß¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¸å1Ëü±ß¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤¬Ç¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ºÇ½é¤«¤é²¿¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬²¿¤âÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ë²Ì¤À¤±¸«¤ì¤Ð¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë1±ß¤âÆÀ¤âÂ»¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤¬¡¢¿´ÍýÅª¤Ë¤ÏÁ°¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬¡ÖÂ»¤ò¤·¤¿¡×¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·ëº§¤â½Ð»º¤â¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¡×¾õÂÖ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â·ÐºÑÅª¤ËÊÝ¼é²½¤·¤Þ¤¹¡£¸½¼Â¤Ë¤Ï1±ß¤âÂ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´ÍýÅª¤Ë¡Öº£¸å¤âÃ¥¤ï¤ì¤ë¡×¤È¿È¹½¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢º£¤¢¤ë»ñ»º¤ò¼é¤í¤¦¤ÈÃùÃß°Õ¼±¤¬²áÅÙ¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢¾ÃÈñ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â»¼º²óÈò¤Î¿´Íý¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò½ÐÀ¸¹ÔÆ°°ÕÍß¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤È¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ÇµëÉÕ¤ò¤·¤Æ¤â¸å¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê²ó¼ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥é¥¯¥ê¤ò»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿·¤¿¤Ë½Ð»º¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤Æ»Ù±çÍ½»»¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¡¢·ë¶É¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÍ½»»Áý¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ°ÕÌ£¤Ê¤Ð¤«¤ê¤«¡¢Í¾·×¤Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿´Íý¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤«¤¨¤Ã¤ÆµÕ¸ú²Ì¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹µ½ü¤«¤éµëÉÕ¤Ø¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À¯ÅÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¸å¤ÇÃ¥¤¦¤Ê¤éºÇ½é¤«¤éµëÉÕ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¥«¥é¥¯¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¹ñÌ±¤«¤éÃ¥¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤³¤½¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤à¤·¤íµëÉÕ¤è¤êÇ¯¾¯ÉÞÍÜ¹µ½üÉü³è¤Î¤Û¤¦¤¬¤¦¤ì¤·¤¤À¤ÂÓ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¯»Ò²½¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÁýÀÇ¾®¼Çµï¡×¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯3·î26Æü¡Ë
----------
¹ÓÀî ÏÂµ×¡Ê¤¢¤é¤«¤ï¡¦¤«¤º¤Ò¤µ¡Ë
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦ÆÈ¿È¸¦µæ²È
¥½¥í¼Ò²ñÏÀµÚ¤ÓÈóº§²½¤¹¤ëÆÈ¿ÈÀ¸³è¼Ô¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¡¦¿·Ê¹¡¦»¨»ï¡¦Web¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£³¤³°¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Öµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¿Í¤¿¤Á Ä¶¥½¥í¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¹¬Ê¡¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÏÀ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¥ä¥Ð¤¤ ¥½¥í¼Ò²ñ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎËÜ¼Á¡Ù¡Ê¤Ñ¤ë½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø·ëº§ÌÇË´¡Ù¡Ê¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥½¥í¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î½±Íè¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹PLUS¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÄ¶¥½¥í¼Ò²ñ¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø·ëº§¤·¤Ê¤¤ÃË¤¿¤Á¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼·È½ñ¡Ë¡¢¡Ø¡Ö°ì¿Í¤ÇÀ¸¤¤ë¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¡Ù¡ÊÃæÌî¿®»Ò¶¦Ãø¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦ÆÈ¿È¸¦µæ²È ¹ÓÀî ÏÂµ×¡Ë