¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢³¤·³´ðÃÏ³ÈÄ¥¡¡Ãæ¹ñ¤Ï»Ù±ç¡¢´ó¹Á¤ò·ÑÂ³
¡¡¡Ú¥ê¥¢¥à¶¦Æ±¡Û¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢À¯ÉÜ¤Ï5Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆîÀ¾Éô¥ê¥¢¥à³¤·³´ðÃÏ¤ÎÃÏ¾åÉô¤Ç¤Î³ÈÄ¥¹©»ö¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤È¹çÆ±¤Ç¼°Åµ¤ò³«¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆ±´ðÃÏ¤Î³¤¾å¤ä³¤Ãæ¤Ç¤Î»ö¶È¤ò°ú¤Â³¤»Ù±ç¤·¡¢Ãæ¹ñ·³´ÏÁ¥¤Î´ó¹Á¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÆ±´ðÃÏ¤¬Ãæ¹ñ·³¤Î¹ñ³°µòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤¹¤ë¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥Õ¥ó¡¦¥Þ¥Í¥Ã¥È¼óÁê¤Ï¼°Åµ¤Ç¡Ö¤É¤Î¹ñ¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¡×¤È±éÀâ¡£¥ê¥¢¥à´ðÃÏ¤Ø¤ÎÄäÇñ¤òÇ§¤á¤ë¤È¶¯Ä´¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Êµ¿Ç°¤ÎÊ§¿¡¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ðÃÏÆâ¤Ë¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤¬ÀêÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¶è²è¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£