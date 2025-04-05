¡ÖºÂ´ÖÌ£¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©Èþ¤·¤¤ÀÄ¤¤³¤¤¬ÍÌ¾¤Ê²Æì¸©¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡ª
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖºÂ´ÖÌ£¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖºÂ´ÖÌ£¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢²Æì¸©¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¡¢¡Ö¥±¥é¥Þ¥Ö¥ë¡¼¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÈþ¤·¤¤ÀÄ¤¤³¤¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖºÂ´ÖÌ£¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¶¤Þ¤ß¡×¤Ç¤·¤¿¡£
ºÂ´ÖÌ£Åç¤È¤Ï¡¢²ÆìËÜÅçÆáÇÆ¤«¤éÆîÀ¾¤ØÌó40km¤ÎÍÎ¾å¤ËÉâ¤«¤ÖÌÌÀÑ6.7㎢¤Î¾®¤µ¤ÊÅç¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ó¤ÊºÂ´ÖÌ£¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤òËþµÊ¤¹¤ë¤Ê¤é¥Þ¥ê¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
Åç¤Ë¤ÏÀìÌç¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¡¢Æ»¶ñ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ä¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ö½¬¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÂ´ÖÌ£Åç¤Ç¤Ï¡¢1¡Á3·îËöº¢¤Þ¤Ç¡¢¥Û¥¨¡¼¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤òºÅ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â³ÎÎ¨¤Ç¥¶¥È¥¦¥¯¥¸¥é¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØºÂ´ÖÌ£Åç¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ù
¡¦¡ØÃÏÌ¾»öÅµ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô