¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¡¡½Ð±é»ÒÌò¤ÎµÙ±é¤òÈ¯É½¡¡ÍýÍ³¤Ë¥Í¥Ã¥È¡Ö¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡4·î10Æü³«Ëë¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Ï5Æü¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¸Åß·Íø¶õ¡Ê11¡Ë¤¬ÊÑÀ¼´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¿¤áÁ´¸ø±é¤òµÙ±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜ¸ø±é¤Ë¥ê¥È¥ë¡¦¥Ó¥¯¥¿¡¼Ìò¤Ë¤Æ½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¸Åß·Íø¶õ¤Ï¡¢ÊÑÀ¼´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢¼çºÅ¼Ô¤Ç¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢Á´¸ø±é¤òµÙ±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥Ó¥¯¥¿¡¼Ìò¤ÏÎëÌÚÎ°²»¤È²¼±ÊÎ¶Àµ¤¬Ì³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸Åß·¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Í¡×¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Æñ¤·¤¤¤è¤Ê¡Ä¡×¡ÖÊÑÀ¼´üÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¹¤«¤Ê¤¤¹ßÈÄÍýÍ³¤À¤±¤É¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·ÎÉ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¡Ö¤Ç¤â¤Þ¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤Ê¡Á¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Í¡×¡ÖÊÑÀ¼´ü²Ä°¥ÁÛ¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖËÜ¿Í¤ÏÌµÇ°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼÷¤®¤¿¤¤¡×¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨ËÜ¿Í¤â²ù¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡×¡ÖÊÑÀ¼´ü¹ßÈÄ¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤ï¡×¡Ö³«Ëë¤Þ¤Ç¤¢¤È¿ôÆüÌµÇ°¤À¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¡¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£