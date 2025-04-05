¥Û¥¯¥Û¥¯¤Ç»Ý¤¹¤®¤ë¡Ä¡ªº£¤À¤±¡Ö¿·¤¸¤ã¤¬¡×¤Î¿©¤ÙÊý
¿·¤¸¤ã¤¬¤Î¤ª¤¤¤·¤¤µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¿·¤¸¤ã¤¬¤Î»Ý¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤3¤Ä¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Èé¤ò¤à¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤ÈÇËÎö¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò²ÃÇ®¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Èé¤ËÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¾®ÊÁ¤Ê¿·¤¸¤ã¤¬¤ò»È¤Ã¤¿´Å¿É¥ì¥·¥Ô
ÉáÄÌ¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ç¤âOK¡£Îä¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Çºî¤ê¤ª¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¿·¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥Ð¥¿¡¼¤Ç¤³¤Ã¤¯¤ê´Å¿É¼Ñ¡ö
by ¡úMarie¡ù
¿·¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò»È¤Ã¤¿¼ê·Ú¤Ç´ÊÃ±¤Ê¼ÑÊª¡ù¥Ð¥¿¡¼¤ÇßÖ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥¯¤¬¤Ç¤Þ¤¹¢ö¥Æ¥ê¥Æ¥ê¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡°¡°
¢§¥ê¥Ô¤¹¤ë¿Í¡¢Â³½Ð¡ª¥Û¥¯¥Û¥¯¿©´¶¤È¤¿¤ì¤Î»Ý¤ß¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤
Ä´Ì£ÎÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª ¤«¤é¤ß¤Ä¤¯Ì£¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÂçÀä»¿¤Ç¤¹¡£
¥Û¥¯¥Û¥¯¡Á¿·¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥´¥ÞÌ£Á¹¼Ñ
by ¤Á¤ÓÉ±¤Á¤ã¤ó
¿·¤¸¤ã¤¬¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´Å¿É¡Á¤¤¥¿¥ì¤ÎÍí¤ó¤À¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹♬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¤Ê¤ó¤È¡¢²ÃÎð½¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤â¡ª
¢§ÃÇÌÌ¤Ï¥«¥ê¥«¥ê¡õÃæ¿È¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¡ý¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁÇÍÈ¤²¤¬ÂçÀµ²ò
¥«¥ê¥«¥ê¿©´¶¤ò½Ð¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¿·¤¸¤ã¤¬¤Î³ä¤êÊý¡£¤ª¹¥¤ß¤ÎÌ£¤Ä¤±¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¡ª¥«¥ê¥«¥ê¡ª¿·¤¸¤ã¤¬¤ÎÁÇÍÈ¤²¢ö
by ¡ù¥É¥Ê¡õ¥À¥°¡ù
¥«¥ê¥«¥ê¥Û¥¯¥Û¥¯¤Î¿·¤¸¤ã¤¬¡Á¢öÍÈ¤²¤¿¤ÆºÇ¹â¡Á¢ö
º£²ó¤Î3¤Ä¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÏÌ£¤Ä¤±¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤É¤ì¤â¿·¤¸¤ã¤¬¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£Ä´Íý¤äÌ£¤Ä¤±¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Í¥¿ÀÚ¤ì¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤âÍÈ¤²¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤½Ü¤Î¿©ºà¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊTEXT¡§ÀÄÌÚÀéÆà¡Ë