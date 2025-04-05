¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¥µ¥¤¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¼ç±é ¡áLOVEº´¡¹ÌÚÉñ¹á¡õ¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¤ÈÊóÆ»¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ÉÁ¤¯¡ÚÎø¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/05¡Û4·î13Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëTBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊËè½µ¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Î¥µ¥¤¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÖÎø¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤¬¡¢U-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡Ê¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êËè½µÇÛ¿®¡Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢ÁÇÈ©¤Á¤é¤ê ¡È³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¡É
¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢°¤Éô´²¼ç±é¡¢±ÊÌî²ê°ê¡¢Æ»»Þ½Ð±é¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡ÈÀ¤¤ÎÃæ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¿¿¼Â¡ª¡É¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ÎÃË¡¦¿ÊÆ£ÁÔ°ì¡Ê°¤Éô¡Ë¤Ï¡¢¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Ç¼Ò²ñÉô¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ15Ç¯´Ö¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢¤½¤Î¸åÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ì±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶ÉJBN¤Î²ñÄ¹¡¦¹ñÄêµÁÍº¡Ê¹â¶¶±Ñ¼ù¡Ë¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¡¢»ëÄ°Î¨ÄãÌÂ¤Ë¤¢¤¨¤°ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£À¸¤Ì¤ë¤¤ÊóÆ»ÂÎÀ©¤òÀµ¤¹¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤òÀµ¤¹¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¿ÊÆ£¤Ï¡¢¡È¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤º¡¢ÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¼èºà¤äÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤´ûÂ¸¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¤ª¤«¤Þ¤¤¤Ê¤·¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯·¿ÇË¤ê¤ÇÇËÅ·¹Ó¤ÊÃË¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÉ÷¤òÆüÍË·à¾ì¤Ë´¬¤µ¯¤³¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¹ÅÇÉ¡É¤Ê¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎÎ¢¤Ç´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¡×¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÖÎø¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡£ÊóÆ»µ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊAD¡Ë¡¦ËÜ¶¶Íª²ð¤Î¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡È³ëÆ£¡É¤È¡ÈÀ®Ä¹¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡È¤¤å¤ó¡É¤ò¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤·¤¿ÊóÆ»¥Õ¥í¥¢¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ËÜ¶¶¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡Ö¤¤å¤ó¡×¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤âË¬¤ì¤ë¡©
¼çÌò¤ÎËÜ¶¶¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¤ß¤»¤ëÆ»»Þ¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡¢ËÜ¶¶¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤ò±é¤¸¤ë¡£¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ËÜÊÔ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¡áLOVE¤Îº´¡¹ÌÚÉñ¹á¡Ê¸Í»³¼ÓÌðÌò¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¡Ê¥Á¥§¡¦¥¸¥§¥½¥óÌò¡Ë¡£ËÜ¶¶¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÉô²¼¤È¤·¤Æ¡¢Ì´¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¡×¤ÎCÈÉ¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦¼ÓÌð¤È¡¢ËÜ¶¶¤ÎADÃç´Ö¤ÇÌÀ¤ë¤¯ÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢»þ¤ËÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¥¸¥§¥½¥ó¡£¤½¤ó¤Ê3¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ëÊóÆ»¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£º£ºî¤ÏËÜÊÔ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢¤¢¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¤âÉÁ¤¯¡£
ËÜºî¤ÇµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢óîÆ£¤è¤¦»á¡¢¾®ÀîÍ¥Èþ»á¡£2¿Í¤Ï¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦µÓËÜ²È¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆTBS¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTBS NEXT WRITERS CHALLENGE¡×¤Ç2023Ç¯ÅÙ¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎµÓËÜ²È¤À¡£ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥ÞÀ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¸«»ö¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤ò¡Ö¥µ¥¤¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜÅö¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬¥¤¥¥¤¥¤È»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¡¢¿·ÊÆAD¡¦ËÜ¶¶Ìò¤ÎÆ»»Þ¤µ¤ó¤¬¡¢°¤Éô´²¤µ¤ó¤ä±ÊÌî²ê°á¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Æ»»Þ¤µ¤ó¤Î½ã¿è¤ÇÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¤ª¼Çµï¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤´ë²è¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡ÖÎø¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊËÜ¶¶¤ÏÌÞÏÀ¡¢¼ÓÌð¡¢¥¸¥§¥½¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤¬¡¢Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¶ìÆñ¤Ë°Àï¶ìÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÞÏÀ¡¢Îø¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤Î½Ð±é¼Ô¤âÂ³¡¹½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
JBN¤ÎÌë¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¡×¡£¡ÈCÈÉ¡É¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¸Í»³¼ÓÌð¡Êº´¡¹ÌÚÉñ¹á¡Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë½éÆü¤ÎÂçº®ÍðÃæ¤ÎÊóÆ»¥Õ¥í¥¢¤Ç¡¢1¿ÍÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤ÎÁÄÊì¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ó¤ÆÁ´¤¯¸«¤Ê¤¤¼ÓÌð¡£¥³¥Ô¡¼µ¡¤Î»È¤¤Êý¤â¤ï¤«¤é¤º¤Ë¤¦¤Ê¤À¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤ÎAD¡¦ËÜ¶¶Íª²ð¡ÊÆ»»Þ½ÙÍ¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»µ¼Ô¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤¿ËèÆü¤ò¤ª¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¶¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÓÌð¤Î¤È¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¡Ä¼¡Âè¤Ë2¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ë¡ÈÈëÌ©¡É¤Î´Ø·¸¤Ë¡£Ì´¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊËÜ¶¶¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ó¤ÊËÜ¶¶¤Ë¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¼ÓÌð¡£´·¤ì¤Ê¤¤¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¼ÓÌð¤òµ¤¸¯¤¦¡¢Í¥¤·¤¤¥¸¥§¥½¥ó¡Ê¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê3¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ç¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢ÁÇÈ©¤Á¤é¤ê ¡È³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¡É
¢¡¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¥µ¥¤¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÖÎø¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×ÇÛ¿®·èÄê
¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢°¤Éô´²¼ç±é¡¢±ÊÌî²ê°ê¡¢Æ»»Þ½Ð±é¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡ÈÀ¤¤ÎÃæ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¿¿¼Â¡ª¡É¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ÎÃË¡¦¿ÊÆ£ÁÔ°ì¡Ê°¤Éô¡Ë¤Ï¡¢¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Ç¼Ò²ñÉô¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ15Ç¯´Ö¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢¤½¤Î¸åÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ì±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶ÉJBN¤Î²ñÄ¹¡¦¹ñÄêµÁÍº¡Ê¹â¶¶±Ñ¼ù¡Ë¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¡¢»ëÄ°Î¨ÄãÌÂ¤Ë¤¢¤¨¤°ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£À¸¤Ì¤ë¤¤ÊóÆ»ÂÎÀ©¤òÀµ¤¹¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤òÀµ¤¹¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¿ÊÆ£¤Ï¡¢¡È¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤º¡¢ÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¼èºà¤äÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤´ûÂ¸¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¤ª¤«¤Þ¤¤¤Ê¤·¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯·¿ÇË¤ê¤ÇÇËÅ·¹Ó¤ÊÃË¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÉ÷¤òÆüÍË·à¾ì¤Ë´¬¤µ¯¤³¤¹¡£
¢¡Æ»»Þ½ÙÍ¤¡ÖÎø¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¼ç±é
¼çÌò¤ÎËÜ¶¶¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¤ß¤»¤ëÆ»»Þ¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡¢ËÜ¶¶¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤ò±é¤¸¤ë¡£¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ËÜÊÔ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¡áLOVE¤Îº´¡¹ÌÚÉñ¹á¡Ê¸Í»³¼ÓÌðÌò¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¡Ê¥Á¥§¡¦¥¸¥§¥½¥óÌò¡Ë¡£ËÜ¶¶¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÉô²¼¤È¤·¤Æ¡¢Ì´¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¡×¤ÎCÈÉ¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦¼ÓÌð¤È¡¢ËÜ¶¶¤ÎADÃç´Ö¤ÇÌÀ¤ë¤¯ÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢»þ¤ËÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¥¸¥§¥½¥ó¡£¤½¤ó¤Ê3¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ëÊóÆ»¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£º£ºî¤ÏËÜÊÔ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢¤¢¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¤âÉÁ¤¯¡£
ËÜºî¤ÇµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢óîÆ£¤è¤¦»á¡¢¾®ÀîÍ¥Èþ»á¡£2¿Í¤Ï¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦µÓËÜ²È¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆTBS¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTBS NEXT WRITERS CHALLENGE¡×¤Ç2023Ç¯ÅÙ¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎµÓËÜ²È¤À¡£ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥ÞÀ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¸«»ö¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤ò¡Ö¥µ¥¤¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡°ËçÐÅÄ±ÑÆÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ¥³¥á¥ó¥È
ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜÅö¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬¥¤¥¥¤¥¤È»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¡¢¿·ÊÆAD¡¦ËÜ¶¶Ìò¤ÎÆ»»Þ¤µ¤ó¤¬¡¢°¤Éô´²¤µ¤ó¤ä±ÊÌî²ê°á¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Æ»»Þ¤µ¤ó¤Î½ã¿è¤ÇÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¤ª¼Çµï¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤´ë²è¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡ÖÎø¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊËÜ¶¶¤ÏÌÞÏÀ¡¢¼ÓÌð¡¢¥¸¥§¥½¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤¬¡¢Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¶ìÆñ¤Ë°Àï¶ìÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÞÏÀ¡¢Îø¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤Î½Ð±é¼Ô¤âÂ³¡¹½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡¤¢¤é¤¹¤¸
JBN¤ÎÌë¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¡×¡£¡ÈCÈÉ¡É¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¸Í»³¼ÓÌð¡Êº´¡¹ÌÚÉñ¹á¡Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë½éÆü¤ÎÂçº®ÍðÃæ¤ÎÊóÆ»¥Õ¥í¥¢¤Ç¡¢1¿ÍÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤ÎÁÄÊì¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ó¤ÆÁ´¤¯¸«¤Ê¤¤¼ÓÌð¡£¥³¥Ô¡¼µ¡¤Î»È¤¤Êý¤â¤ï¤«¤é¤º¤Ë¤¦¤Ê¤À¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤ÎAD¡¦ËÜ¶¶Íª²ð¡ÊÆ»»Þ½ÙÍ¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»µ¼Ô¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤¿ËèÆü¤ò¤ª¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¶¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÓÌð¤Î¤È¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¡Ä¼¡Âè¤Ë2¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ë¡ÈÈëÌ©¡É¤Î´Ø·¸¤Ë¡£Ì´¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊËÜ¶¶¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ó¤ÊËÜ¶¶¤Ë¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¼ÓÌð¡£´·¤ì¤Ê¤¤¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¼ÓÌð¤òµ¤¸¯¤¦¡¢Í¥¤·¤¤¥¸¥§¥½¥ó¡Ê¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê3¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ç¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û