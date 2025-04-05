Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¥µ¥¤¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¼ç±é¡¡º´¡¹ÌÚÉñ¹á¡õ¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¶¦±é¡ØÎø¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡Ê13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Î¥µ¥¤¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ØÎø¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹U-NEXT¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬5Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛÆ»»Þ½ÙÍ¤¤ÎADÃç´Ö¤ò±é¤¸¤ë¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó
¡¡¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ï´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡ÈÀ¤¤ÎÃæ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¿¿¼Â¡ª¡É¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ÎÃË¡¦¿ÊÆ£ÁÔ°ì¡Ê°¤Éô¡Ë¤¬°Ç¤ËÁò¤é¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÄÉµá¤·¡¢°¤òºÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñÇÉ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ØÎø¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÊóÆ»µ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊAD¡Ë¡¦ËÜ¶¶Íª²ð¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡Ë¤ÎËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡È³ëÆ£¡É¤È¡ÈÀ®Ä¹¡É¡¢¡È¤¤å¤ó¡É¤ò¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤·¤¿ÊóÆ»¥Õ¥í¥¢¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ËÜ¶¶¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡Ö¤¤å¤ó¡×¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤âË¬¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¶¶¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÉô²¼¤È¤·¤Æ¡¢Ì´¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¡×¤ÎCÈÉ¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦¸Í»³¼ÓÌð¡Ê¡áLOVE¡¦º´¡¹ÌÚÉñ¹á¡Ë¤È¡¢ËÜ¶¶¤ÎADÃç´Ö¤ÇÌÀ¤ë¤¯ÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢»þ¤ËÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¥¥à¡¦¥¸¥§¥½¥ó¡Ê¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£3¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ëÊóÆ»¥Õ¥í¥¢¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤Ê¤ë¡£ËÜÊÔ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿Êª¸ì¡£Î¢Â¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢óîÆ£¤è¤¦»á¡¢¾®ÀîÍ¥Èþ»á¡£¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦µÓËÜ²È¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆTBS¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTBS NEXT WRITERS CHALLENGE¡Ù¤Ç2023Ç¯ÅÙ¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎµÓËÜ²È¤Ç¤¢¤ë¡£ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥ÞÀ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¸«»ö¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ò¡Ö¥µ¥¤¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤ÇºÌ¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£°ËçÐÅÄ±ÑÆÁ»á¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜÅö¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬¥¤¥¥¤¥¤È»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¡¢¿·ÊÆAD¡¦ËÜ¶¶Ìò¤ÎÆ»»Þ¤µ¤ó¤¬¡¢°¤Éô´²¤µ¤ó¤ä±ÊÌî²ê°á¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Æ»»Þ¤µ¤ó¤Î½ã¿è¤ÇÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¤ª¼Çµï¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤´ë²è¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡ØÎø¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊËÜ¶¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÓÌð¡¢¥¸¥§¥½¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤¬¡¢Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¶ìÆñ¤Ë°Àï¶ìÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îø¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤Î½Ð±é¼Ô¤âÂ³¡¹½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛÆ»»Þ½ÙÍ¤¤ÎADÃç´Ö¤ò±é¤¸¤ë¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó
¡¡¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ï´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡ÈÀ¤¤ÎÃæ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¿¿¼Â¡ª¡É¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ÎÃË¡¦¿ÊÆ£ÁÔ°ì¡Ê°¤Éô¡Ë¤¬°Ç¤ËÁò¤é¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÄÉµá¤·¡¢°¤òºÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñÇÉ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ËÜ¶¶¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÉô²¼¤È¤·¤Æ¡¢Ì´¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¡×¤ÎCÈÉ¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦¸Í»³¼ÓÌð¡Ê¡áLOVE¡¦º´¡¹ÌÚÉñ¹á¡Ë¤È¡¢ËÜ¶¶¤ÎADÃç´Ö¤ÇÌÀ¤ë¤¯ÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢»þ¤ËÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¥¥à¡¦¥¸¥§¥½¥ó¡Ê¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£3¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ëÊóÆ»¥Õ¥í¥¢¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤Ê¤ë¡£ËÜÊÔ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿Êª¸ì¡£Î¢Â¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢óîÆ£¤è¤¦»á¡¢¾®ÀîÍ¥Èþ»á¡£¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦µÓËÜ²È¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆTBS¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTBS NEXT WRITERS CHALLENGE¡Ù¤Ç2023Ç¯ÅÙ¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎµÓËÜ²È¤Ç¤¢¤ë¡£ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥ÞÀ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¸«»ö¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ò¡Ö¥µ¥¤¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤ÇºÌ¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£°ËçÐÅÄ±ÑÆÁ»á¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜÅö¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬¥¤¥¥¤¥¤È»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¡¢¿·ÊÆAD¡¦ËÜ¶¶Ìò¤ÎÆ»»Þ¤µ¤ó¤¬¡¢°¤Éô´²¤µ¤ó¤ä±ÊÌî²ê°á¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Æ»»Þ¤µ¤ó¤Î½ã¿è¤ÇÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¤ª¼Çµï¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤´ë²è¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡ØÎø¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊËÜ¶¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÓÌð¡¢¥¸¥§¥½¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤¬¡¢Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¶ìÆñ¤Ë°Àï¶ìÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îø¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤Î½Ð±é¼Ô¤âÂ³¡¹½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª