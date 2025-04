お笑いコンビ・おぎやはぎ(矢作兼・小木博明)がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』(毎週土曜 後9:00)が、きょう5日に放送される。アンコール放送となる今回は、南海ホークス、阪神タイガースで活躍した元プロ野球選手で“えもやん”の愛称で親しまれてる江本孟紀をゲストに迎え、「愛車遍歴的憧れのアメ車に乗せまSHOW! for 江本孟紀」を送る。

番組冒頭に登場したのは、南海ホークス時代の先輩が乗っていたという憧れの1台。同車は、1970年代の日本車のクーペデザインに影響を与え、ロングノーズ、ショートデッキ、傾斜したリアが日本のスポーツカーの礎になったと言われている。登場前に遠くからエンジン音が聞こえると、江本は「あっ、この音だ。音で分かる」と反応。おぎやはぎも「うわっかっこいい」「南海にこの車乗る人いました?」と驚く。江本は「南海ホークス入った時(1972年)に、大阪球場の関係者入り口にとまってた」といい、後ろ姿にひかれたという。続けて、その車に乗っていた南海の“先輩”のエピソードを披露する。さらに試乗すると、「これぶっ飛ばしたいね」と興奮する。車内で江本は投手と打者の車の好みの違いについて力説する。