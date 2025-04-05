¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÁðµÈ¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢À¸¤¤ëÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Ä«ÅÄ²È¤Ï¡Ä¡¡Âè6²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè6²ó¡Ê7Æü¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ûº£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤é¡Ä¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢·ëÂÀÏº¤¬¤¢¤ÎÀ¤¤ËÎ¹Î©¤Á¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ëÄ«ÅÄ²È¡£¤·¤«¤·¡¢¤Î¤Ö¡Ê±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡Ë¤Ï°ìÎ³¤ÎÎÞ¤âÎ®¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ö¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÇº¤à¿ó¡ÊÌÚÂ¼Í¥Íè¡Ë¤Ë¡¢´²¡ÊÃÝÌîÆâË¡Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬À¸¤¤Á¤å¤¦¤³¤È¤ä¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸ì¤ë¡£¤¢¤¯¤ëÆü¡¢É½¾ð¤Ê¤¯µï´Ö¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡¢ÉÔ°Õ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ±Ø¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±¤Æ¤¤¤¯¡£Â©¤òÀÚ¤é¤»¤Ê¤¬¤éÉ¬»à¤ËÉã¤òÃµ¤¹¤Î¤Ö¤Ë¡¢±Ø¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¿ó¤¬Êâ¤ß´ó¤ê¤¢¤ë1Ëç¤Î³¨¤òº¹¤·½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡Ä¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢À¸¤¤ëÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Ä«ÅÄ²È¡£±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤ÏÆâ¿¦¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¡¢³ø¼¡¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤¿¤Á¤ÏÀÐ²°¤Î»Å»ö¤ËÀº¤ò½Ð¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ·ëÂÀÏº¤Î»à¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤¬µ¢¤é¤ºÉÔ°Â¤¬¤ë¿ó¡ÊÌÚÂ¼Í¥Íè¡Ë¤Ë¡¢´²¡ÊÃÝÌîÆâË¡Ë¤Ï¤¢¤ë¾¯Ç¯»¨»ï¤ò¸«¤»¤ë¡£ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¿ó¤Ï¡¢Ì¡²è¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥á¥¤¥³¡Ê±ÊÃ«ºé¾Ð¡Ë¤¬³ø¼¡¤Îºî¶È¾ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡Ä!!
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ûº£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤é¡Ä¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢·ëÂÀÏº¤¬¤¢¤ÎÀ¤¤ËÎ¹Î©¤Á¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ëÄ«ÅÄ²È¡£¤·¤«¤·¡¢¤Î¤Ö¡Ê±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡Ë¤Ï°ìÎ³¤ÎÎÞ¤âÎ®¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ö¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÇº¤à¿ó¡ÊÌÚÂ¼Í¥Íè¡Ë¤Ë¡¢´²¡ÊÃÝÌîÆâË¡Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬À¸¤¤Á¤å¤¦¤³¤È¤ä¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸ì¤ë¡£¤¢¤¯¤ëÆü¡¢É½¾ð¤Ê¤¯µï´Ö¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡¢ÉÔ°Õ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ±Ø¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±¤Æ¤¤¤¯¡£Â©¤òÀÚ¤é¤»¤Ê¤¬¤éÉ¬»à¤ËÉã¤òÃµ¤¹¤Î¤Ö¤Ë¡¢±Ø¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¿ó¤¬Êâ¤ß´ó¤ê¤¢¤ë1Ëç¤Î³¨¤òº¹¤·½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡Ä¡£