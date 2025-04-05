ÍµÈ¹°¹Ô¡¡°¦¸¤¤Î°åÎÅÈñ¡Ö²ÈÂ²¤Ç1ÈÖ¤«¤«¤ë¡×¡¡¥´¥ë¥´¾¾ËÜ¤â¡Ö1¥«·î20Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍµÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍµÈ¤¯¤ó¤ÎÀµÄ¾¤µ¤ó¤Ý¡×¡ÊÅÚÍË³Ö½µÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°¦¸¤¤Î°åÎÅÈñ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ç1ÈÖ¤«¤«¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥±Ãæ¡¢¥È¥ê¥ß¥ó¥°¥µ¥í¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢13ºÐ¤Î°¦¸¤¤¬¤¤¤ëÍµÈ¤Ï¡ÖÉÂ±¡Âå¤Ð¤Ã¤«¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡£²ÈÂ²¤Ç1ÈÖÉÂ±¡Âå¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤ÎTIM¡¦¥´¥ë¥´¾¾ËÜ¤â¡Ö¤¦¤Á¤âµîÇ¯¤ªÊ¢¤³¤ï¤·¤Æ¡£1¥«·î20Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î´Ö¤â¥È¥ê¥ß¥ó¥°¹Ô¤Ã¤Æ3Ëü8000±ß¡£2Æ¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢6¡¢7Ëü±ß¡£²¶¤Ï¡¢¤«¤ß¤µ¤ó¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¥¿¥À¡£¸¤¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¤«¤«¤ë¤è¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£