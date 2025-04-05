¡Úµð¿Í¡Û£³ÈïÃÆ¤Çºå¿À¤ËÏ¢ÇÔ¡¡ÀèÈ¯¡¦ÀÖÀ±Í¥»Ö¤¬£¶²ó£³¼ºÅÀ¡¡£¹²ó¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿£²¹æ£²¥é¥ó¤â£±ÅÀÆÏ¤«¤º
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£³¡¼£´ºå¿À¡Ê£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬ºå¿À¤ËÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤¬º£µ¨£²¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢£±²ó¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡¢£³²ó¤Ë¤Ï£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢£µ²ó¤Þ¤ÇÅê¤²£¶°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡££¸²ó¤Ë¤Ï¥±¥é¡¼Åê¼ê¤¬º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤Ë¤³¤Î»î¹ç£²ËÜÌÜ¤Î°ìÈ¯¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ïºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦ÉÙÅÄÏ¡Åê¼ê¤«¤é£±²ó¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢£²²ó°Ê¹ßÈ¿·â¤Ç¤¤º¡¢£¹²ó¤Ë²¬ËÜ¤Ë£²¹æ£²¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÖÀ±¤Ï£±²ó£²»à¡¢º´Æ£µ±¤Îº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤®¤ê¤®¤ê¤ËÈô¤Ó¹þ¤à£³¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡£ºå¿À¤ÎµåÃÄÄÌ»»£¸£µ£°£°¹æ¤È¤Ê¤ë°ìÈ¯¤Ç£±ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÄ¾¸å¤ËÈ¿·â¡££±»à¤«¤é¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬Í··âÆâÌî°ÂÂÇ¡¢µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤ÎÆó¥´¥í¤ÇÁö¼Ô¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê£²»à°ìÎÝ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬º¸±Û¤¨¤Î»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢°ìÎÝ¤«¤éµÈÀî¤¬À¸´Ô¤·¡¢¤¹¤°¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÖÀ±¤Ï£²²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤Ë±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¡¢Á°Àî±¦µþ³°Ìî¼ê¤ÎÆó¥´¥í¤Ç£±»à»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÌÚÏ²À»ÌéÆâÌî¼ê¤Î°ì¥´¥í¤¬ËÜÎÝ¤È¤ÎÊ»»¦ÂÇ¤È¤Ê¤êÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡£²²ó¤Îµð¿Í¤ÏÀèÆ¬¤Î¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¤¬º¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¡¢ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤ÎÃæÈô¤Ç£±»à»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤¿¤¬¡¢ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¤ÎÀõ¤á¤ÎÃæÈô¤Ç»°ÎÝ¤«¤éËÜÎÝ¤òÆÍ¤¤¤¿¹ÃÈå¤Ï¹¥ÊÖµå¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤êÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£³²ó¡¢ÀÖÀ±¤¬¤³¤Î»î¹ç£²ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¤ËÃæÁ°ÂÇ¡¢ÉÙÅÄÏ¡Åê¼ê¤Î¥Ð¥ó¥È¤ÏÀÖÀ±¤¬¹¥¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆóÎÝÉõ»¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢£±»à°ìÎÝ¤«¤é£±ÈÖ¡¦¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤Ë±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î£±¹æ£²¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢ºå¿À¤Ë£²ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÖÀ±¤Ï£´²ó¤âÀèÆ¬¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤òÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤»¤ë¶ì¤·¤¤Åêµå¡£Âç»³¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï»°ÎÝ¡¦ºäËÜ¤¬¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¹¥Êá¤¹¤ë»°Ä¾¤Ç£±»à¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Àî¤Ëº¸Á°ÂÇ¤µ¤ì°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤³¤Î²ó¤ÏÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÖÀ±¤Ï£µ²ó¡¢£¶²ó¤Ï£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢£¶²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¡¢£¶²ó¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£·²ó¤«¤é¤Ï£²ÈÖ¼ê¤Ç¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤·¡¢ÀèÆ¬¤ÎÁ°Àî¤ò»àµå¤ÇÊâ¤«¤»¡¢ÂåÁö¡¦ÅçÅÄ³¤Íù³°Ìî¼ê¤ÎÆóÎÝÅðÎÝ¤ÇÌµ»àÆóÎÝ¡£ÌÚÏ²¡¢ºäËÜ¤òÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ÂåÂÇ¡¦¸¶¸ý¡¡Ê¸¿ÎÆâÌî¼ê¤ò¿½¹ð·É±ó¤Ç£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áËÜ¤òÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦µð¿Í¤Ï£·²ó¡¢ºå¿À¤Î£³ÈÖ¼ê¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤«¤éÀèÆ¬¡¦µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤ÏÍ·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¡£¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤Ï»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤ÎÁö¼Ô¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸²ó¤«¤é¤Ï¥±¥é¡¼¤¬º£µ¨½éÅÐÈÄ¤·¡¢£±»à¤«¤éº´Æ£µ±¤Ëº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë£´¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡£º´Æ£µ±¤Î£±²ó¤Î£³¹æ¥½¥í¤ËÂ³¤¯£²ËÜÌÜ¤Î°ìÈ¯¤Ç£´ÅÀÌÜ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥ê¡¼¥É¤ò£³ÅÀ¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦µð¿Í¤Ï£¹²ó£±»à¤«¤é¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬º¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡££²»à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²¬ËÜ¤¬º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆÃÂç¤Î£²¹æ£²¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤ÏÆó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£