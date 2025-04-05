¹À¥¤¹¤º¡õ¿ùºé²Ö¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÄ«¥É¥é¤ÎÙÝ¡×¡¡ÎòÂå¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤À¤±Í¿¤¨¤é¤ì¤ëÆÃ¸¢¤È¤Ï
¡¡½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê26¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë29ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡Ö¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ø¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡Ù¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¡Ö¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤ÎÙÝ¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢4Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¤Ç¤È¤â¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿ùºé²Ö¤ÈÀ¶¸¶²ÌÌí¡£¹À¥¤Ï¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×¡¢¿ùºé¤Ï¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¡¢À¶¸¶¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹À¥¤È¿ùºé¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä«¥É¥é¹±Îã¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥È¥ó¤Ï¡¢¼ç±éÇÐÍ¥°Ê³°¤Î¿ÍÊª¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÎòÂå¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤·¤«¿¨¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÁ´°÷¤ß¤ó¤Ê¼êÂÞ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸·½Å¤ËÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿À¶¸¶¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¿¨¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¸å²ù¡£¹À¥¤È¿ùºé¤Ï¡Ö¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¿¨¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤è¡×¡ÖÈ©¤ËÅÉ¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£