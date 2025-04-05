¡ÖÆþ½ê»þ¢ªº£ 20Ç¯¤Î·îÆü¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡¡ÎëÌÚÊ¡¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¸ø³«¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ¤¬·Ð¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¡ÖÀÖ»Ò¤ÎÌÌ±Æ¤¢¤ë¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æþ½ê»þ¤È20Ç¯¤Î·îÆü¤ò·Ð¤¿¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆþ¼Ò¤«¤é20Ç¯¡ÄÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
Ê¡¤µ¤ó¤Ï4·î1Æü¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥Í¥¿¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±³¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö ¤³¤Î4·î¤Ç»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤«¤é20Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ÎëÌÚÊ¡¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡¢Æþ½ê»þ¤Î¼Ì¿¿¤È¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÆþ½ê»þ¢ªº£ 20Ç¯¤Î·îÆü¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤È¡¢º£Ç¯1·î¤ËÀ®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢²þ¤á¤Æ¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡×¤ËºûÁÒÍ§¼ùÌò¤Ç½Ð±é¤·¡Ö¥Þ¥ë¡¦¥â¥ê¡ª¥À¥ó¥¹¡×¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤¿»ÒÌò»þÂå¡£¸½ºß¤ÎÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿Ê¡¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀÖ»Ò¤Îº¢¤«¤éÌÌ±Æ¤¢¤ëw¡×¡Ö¥Þ¥ë¥âºÇ¶á¸«¤Æ¡¢¤â¤¦¤³¤ó¤Ê¤Ë»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ¤¬·Ð¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ë°é¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Ê¡¤µ¤ó¤Ï1ºÐ¤Ç¡¢NHK¶µ°é¤Î¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¡¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤··ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½Ð±é¤·¤¿¼ç¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡×¡ÊºûÁÒÍ§¼ùÌò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£