ÃæµïÀµ¹»á¡Ö½ÐÆþ¤ê¶È¼Ô¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º°µÅÝÅª¸¢ÎÏ¡Ä¶âÈ±µ¼Ô¤¬ÌäÂê»ØÅ¦¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡Û
¡¡¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ô£è£å¡¡£È£Å£Á£Ä£Ì£É£Î£Å¡×ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÀÐÅÄ·ò»á¤¬£µÆü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡×¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¡£ÃæµïÀµ¹»á¤È¤¤¤Ã¤¿ÃøÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¸¢ÎÏ¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼þ°Ï¤¬¡ÖÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¸¢ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÀÐÅÄ»á¤Ï¡¢£±·î¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²ñ¸«¤Ç¡Ö¶âÈ±µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£³·î£³£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð²ñ¸«¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÃæµïÀµ¹»á¤È¤ÎÎÏ¤Îº¹¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÅÄ»á¤Ï¡ÖµÕ¤ËÌä¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¸¢ÎÏº¹¤Ê¤Î¤«¡×¤Èµ¿µÁ¡£¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤òâä¾®²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÐÆþ¤ê¶È¼Ô¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬°µÅÝÅª¤Ê¸¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÍè¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÏÂØ¤¨¤¬¤¤¯¡£Ä¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÍÌ¾¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾Úº¸¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¤½¤Î¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÀäÂÐ¤Ë¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤é¤Ð¤Ê¤¼¡¢°µÅÝÅª¤Ê¸¢ÎÏº¹¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏÍÌ¾¤À¤«¤é¡¢¥¹¥´¤¤¿Í¤À¤«¤é¤ÈÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¸¢ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÁ´°÷¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢»öÌ³½ê¡¢¸½¾ì¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ëÊýÃ£¤Î»°¼Ò´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸¢ÎÏ¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢±À¤Î¾å¤Î¤¹¤´¤¤¿Í¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£