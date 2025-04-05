¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¹âÍüº»Íå¡ÖÌ´¤ò¤Ä¤Ê¤°ºî¶È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¡×¥é¥ó¥É¥»¥ë7000¸Ä¤ò¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ø
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¹âÍüº»Íå¡Ê28¡Ë¤¬5Æü¡¢¼Ò°÷¤È¤·¤ÆºßÀÒ¤¹¤ë¥¯¥é¥ì¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡Ö¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ï³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¼çÍ×ÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¿Í¹©Èé³×¡Ö¥¯¥é¥ê¡¼¥Î¡×¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ËÆÏ¤±¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÍü¤ÏÆ±¼Ò¤Î¼Ò°÷¤é¤Èºî¶ÈÉþ»Ñ¤Ç³«º¡¢¸¡ÉÊºî¶È¤Ê¤É¤ËÌÛ¡¹¤È¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡Ö¼¡¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¤è¤¦¤Êºî¶È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¡£¼«Ê¬¤¬¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÄº¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÈô¤ÓÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Îº£µ¨¤ÏWÇÕ¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï4°Ì¤ÈÉ½¾´Âæ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤·¤ÆÃåÃÏ»ÑÀª¤Î¥Æ¥ì¥Þ¡¼¥¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ç½ªÈ×¤ÏÈô·¿ÅÀ¤¬¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¶ì¤·¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÈô·¿ÅÀ¤¬20ÅÀËþÅÀ¤Î¡Ë15ÅÀÂæ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë18ÅÀ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏÆ»¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·Â³¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¤ÏÆÀ¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤â¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Êý¿Ë¡£ÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢4Ç¯´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£