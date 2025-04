超ときめき♡宣伝部が3月31日に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で主催ライブ<『ときめき♡超音波!!』アフターパーティLIVE>の最終公演を開催し、ゲストのコレサワと対バンを行った。<『ときめき♡超音波!!』アフターパーティLIVE>は、2024年10月より日本テレビにて4週連続で放送された超とき宣の冠バラエティ番組『ときめき♡超音波!!』発のイベント。計4公演からなり、毎回異なるジャンルのゲストとのツーマンライブが繰り広げられた。

リリース情報



シングル「世界でいちばんアイドル/ひみつのふふふ」2025年4月30日(水)[形態]・豪華盤 ※初回生産限定(mu-mo SHOP限定盤):CD+Blu-ray+KiT ALBUM AVZ1-61529/B〜C・ファンクラブ限定盤 ※初回生産限定(mu-mo SHOP限定盤):CD ONLY AVC1-61530・アイドル盤(通常盤TYPE-A):CD+DVD AVCD-61527/B・ふふふ盤(通常盤TYPE-B):CD+DVD AVCD-61528/B・辻野かなみ盤 ※初回生産限定:CD ONLY AVCD-61520・杏ジュリア盤 ※初回生産限定:CD ONLY AVCD-61521・坂井仁香盤 ※初回生産限定:CD ONLY AVCD-61522・小泉遥香盤 ※初回生産限定:CD ONLY AVCD-61523・菅田愛貴盤 ※初回生産限定:CD ONLY AVCD-61524・吉川ひより盤 ※初回生産限定:CD ONLY AVCD-61525・超ときめき♡宣伝部盤 ※初回生産限定:CD ONLY AVCD-61526