¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥Èµ»¤Ë£¶£°£°£°¿Í¤É¤è¤á¤¡¡À¤³¦²¦¼Ô¥Ú¥¢¡¦¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡¢¤¬¤¤Àû±éµ»¡¡¡Ä¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹Âçºå¸ø±é
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡×Âçºå¸ø±é¤¬£µÆü¡¢Ìç¿¿»Ô¤ÎÅìÏÂÌôÉÊ£Ò£Á£Ã£Ô£Á£Â¥É¡¼¥à¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡££³·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÊÆ¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ë¤Ï¥Ú¥¢¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¡¢¤¬¤¤Àû¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤Ï¡¢¡Ö£Ã£á£î¡Ç£ô¡¡£Ó£ô£ï£ð¡¡£Ô£è£å¡¡£Æ£å£å£ì£é£î£ç¡ª¡×¤òÈäÏª¡£ÌÚ¸¶¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÎÌó£¶£°£°£°¿Í¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£±éµ»ºÇ½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÌÚ¸¶¤¬»°±º¤ò¾å²¼µÕ¤µ¤Þ¤ËÊú¤¨¤Æ¤Î¥¹¥Ô¥ó¤ä¡¢»°±º¤ÎÂ¼óÉÕ¶á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ²óÅ¾¤¹¤ë¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Êµ»¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ï»°±º¤¬ÃåÃÏ¤Ç¤ï¤º¤«¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢Âç¤Î»ú¤Ë¡£¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿²ñ¾ì¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤ÈÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü³«Ëë¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¤Ï¡¢Âçºå¤Ç£¶Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡££±£²¡¢£±£³Æü¤Ë¤Ï»¥ËÚ¸ø±é¡ÊÆ±»Ô·î´¨ÂÎ°é´Û¥¹¥±¡¼¥È¾ì¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£