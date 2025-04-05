»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¡ÈÂÇ¤Á½Ð¤Î¾®ÄÈ¡É¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ÇËÜÎÝÂÇÎÌ»º¡¡ÏÃÂê¤Î¡ÖµûÍë¥Ð¥Ã¥È¡×¤Ï»È¤ï¤º¡Ä»Ë¾å½é¤Î³«Ëë7»î¹ç¤Ç6È¯17ÂÇÅÀ
¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬»Ë¾å½é¤Î³«Ëë7»î¹ç¤Ç6È¯17ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÂÇËÀ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ»þ´Ö4·î4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë6¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Þ¤µ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤Î¾®ÄÈ¡ª¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ËÃíÌÜ
¡¡7¡Ý1¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ç¡¢±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø2ÀïÏ¢È¯¤Î2¥é¥ó¤òÊü¤ê¹þ¤ß¡¢³«Ëë7»î¹ç¤Ç6ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.379¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ù¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³«Ëë¤«¤é7»î¹ç¤Ç17ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦µÏ¿¤Ï¡¢ÂÇÅÀ¤¬¸ø¼°µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿1920Ç¯°Ê¹ß¤Ç¡¢2005Ç¯¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ì¥ë¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢13Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤¡£³«Ëë7»î¹ç¤Ç6ËÜÎÝÂÇ17ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬»Ë¾å½é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤¬ÄÌ»»1000»î¹çÌÜ¤ÇÄÌ»»321ËÜÎÝÂÇ¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤ÈÊÂ¤ÖµÏ¿¤Ç¡¢Æ±µ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2°Ì¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤Î279ËÜ¤Ë42ËÜº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÃÇ¥È¥Ä¤Î1°Ì¤ÎµÏ¿¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¸½ºßMLB¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖµûÍë¥Ð¥Ã¥È¡×¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤ÏX¤Ç¡ÖÈà¤Ï¾®ÄÈ¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¾®ÄÈ¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ËÃíÌÜ¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÂÇ¤Á½Ð¤Î¾®ÄÈ¡É¤Î¤è¤¦¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤·¡¢2022Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó62ËÜÎÝÂÇ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë´üÂÔ¤â¤Õ¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]