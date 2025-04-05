Æü»º¤Î»Â¿·¡Ö¡È2Îó6¿Í¾è¤ê¡É¥ï¥´¥ó¡×¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª ¡Ö»Â¿·¤Ê¥·¡¼¥ÈÇÛÃÖ¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¤ËÇ÷¤ëÇ³Èñ¥¹¥´¥¤¤Ê¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¡ÈÁ°ÀÊ3¿Í¾è¤ì¤ë¥·¡¼¥È¡É¡õ¥á¡¼¥«¡¼½é¤Î¥Ñ¥ï¥È¥ìºÎÍÑ¤Î¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Î¡×¤ËÇ®»ëÀþ¡ª
»Â¿·¥·¡¼¥ÈºÎÍÑ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë¡ª
¡¡ºÇ¶á¡¢±¿Å¾¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ä¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤ä¥Û¥ó¥À¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡×¤¬»Ô¾ì¤ÇÂç¤¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Æü»º¤¬¤«¤Ä¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Î¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤Î»Â¿·¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Æ¥£¡¼¥Î¤Ï¡¢1998Ç¯12·î¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¼¥Î¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¥Þ¥¸!?¡× ¤³¤ì¤¬¡ÖÁ°ÀÊ3¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¡×¤Î»Â¿·¥ï¥´¥ó¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡6¿Í¾è¤ê¤Î¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢Á´Ä¹4270mm¡ßÁ´Éý1760mm¡ßÁ´¹â1610mm¤È¤¤¤¦¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤òºÎÍÑ¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÆü»º¡Ö¥µ¥Ë¡¼¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¿·Àß·×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢3¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÏÈ¤Ê¤¬¤éÁ´Ä¹¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Éý¤È¹â¤µ¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤¿¤»¤¿Àß·×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¼ÆâÉý¤Ï1500mm¤â¤¢¤ê¡¢2ÎóÌÜ¤Þ¤Ç3¿Í¤º¤Ä¤æ¤Ã¤¿¤êºÂ¤ì¤ë¹¤µ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»÷¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»ý¤Ä¥Û¥ó¥À¡Ö¥¨¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬2004Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬Á´ÀÊÆÈÎ©¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Æ¥£¡¼¥Î¤ÏÁ°ÀÊ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥·¡¼¥È¡¢¸åÀÊ¤ËÆÈÎ©¥·¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥é¥à¥·¥Õ¥È¤äÂÆ§¤ß¼°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á°ÀÊ¤ÎÂ¸µ¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¡¢¼ÖÆâ¤ò¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼µ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ù¼¼¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤â¥Æ¥£¡¼¥Î¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¸åÀÊ¤ò³ÊÇ¼¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤Ç²ßÊª¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¹Âç¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¡£
¡¡¸åÀÊ¤Ï¹©¶ñ¤ò»È¤ï¤º¤Ë´ÊÃ±¤Ë¼è¤ê³°¤»¤ëÀß·×¤Ç¡¢¼Ö¸¡¾Ú¤ÎµºÜÊÑ¹¹¤âÉÔÍ×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ÙÊª¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀÑ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤ËËÜÅö¤ËÊØÍø¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥·¡¼¥È¤ò³°¤·¤ÆDIY¤ÎºàÎÁ¤ò±¿¤ó¤À»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¼ÂÍÑÀ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥·¡¼¥È¤¬½Å¤¯¤Æ¼è¤ê³°¤·¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Þ¤¿¤Ï2.0¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎÄ¾Îó4µ¤Åû¤òÅëºÜ¤·¡¢È¯Çä»þ¤Î²Á³Ê¤Ï1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼¼Ö¤¬169Ëü7000±ß¡Ê1.8G¡Ë¡¢2.0¥ê¥Ã¥¿¡¼¼Ö¤¬189Ëü6000±ß¡Ê2.0G¡Ë¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢2000Ç¯¤Ë100Âæ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÆü»º½é¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ç¡¢1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤È¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£
¡¡10¡¦15¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ç23.0km¡¿L¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±¥¯¥é¥¹¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¤ª¤è¤½2ÇÜ¤Î¸úÎ¨¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥È¥è¥¿½éÂå¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤¬28.0km¡¿L¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Æ¥£¡¼¥Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎÇ³ÈñÀÇ½¤âÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡ÖÇ³Èñ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¶Ã¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¤ËÇ÷¤ëÇ³Èñ¥¹¥´¥¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¿ÊÀ¤¬ºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥£¡¼¥Î¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÁ°¸å3¿Í¤º¤Ä¤Î6¿Í¾è¤ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ç½½Ê¬¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡2002Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç6¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢Á°ÀÊ2¿Í¡¢¸åÀÊ3¿Í¤Î5¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2003Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¡¢¤½¤Î¸å2021Ç¯¤Î¡Ö¥Î¡¼¥È¥ª¡¼¥é¡×ÅÐ¾ì¤Þ¤Ç¡¢Æü»º¤Î3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¤ÏÌó5Ç¯¤ÈÃ»¤¯¡¢¾¦¶ÈÅª¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥£¡¼¥Î¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¸ÄÀÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤òÂ¿¤¯»ý¤Ä1Âæ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¤Î»Â¿·¤Ê¥·¡¼¥ÈÇÛÃÖ¤Ïº£¸«¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯Çä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀË¤·¤àÀ¼¤ä¡¢¡Ö»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬¿Íµ¤¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Æ¥£¡¼¥Î¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£