¥«¥ó¥Æ¥ìÃ«¸µÀ±Æà¥¢¥Ê¡ÖÌÂ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¶ÈÌ³¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÀþ°ú¤¤ÎÆñ¤·¤µÅÇÏª
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¤ÎÃ«¸µÀ±Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¶É¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ20Ê¬¡¢Àµ¸á¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±¶É¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦±é¼Ô¤È¤Î²ñ¿©¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¤Î¶èÊ¬¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤¬Ãæµï»á¤«¤é¿©»ö¤òÍ¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶ÈÌ³¤Î±äÄ¹Àþ¾å¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¶èÊ¬¤±¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã«¸µ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¸½¾õ¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¥ë¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÀþ°ú¤¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤ÈÌÂ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö½Ð±é¤µ¤ì¤¿Êý¤È°ì½ï¤Ë¤ª¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡Ø¤³¤ì¤Ï»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÀµÄ¾¡¢»×¤Ã¤Æ¹Ô¤¯²ñ¿©¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£Æñ¤·¤¤¡Ä¡×¤ÈÀþ°ú¤¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
º£¸å¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¶¦±é¼Ô¤È¤Î²ñ¿©¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÀÚ¶Ø¤¸¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁÂ³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ë¡Ä´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¤Í¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
MC¤Î¸µCBC¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¡Ê48¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î°û¤ß²ñ¤·¤Æ¤¿¤é¡¢ÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³¤«¤é¤¬¶ÈÌ³¤Ç¤É¤³¤«¤é¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¤«¡ÄÉáÄÌ¤Î²ñ¿©¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡£¤Ç¤âº£²ó¤Î¾ì¹ç¤Ï°Û¾ï¤Ê»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¥À¥á¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎÀ¾ÏÆµüÊå»á¡Ê54¡Ë¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤¬¡Ø¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤È¤Þ¤º¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¡¢»Å»ö¤À¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÀè¤Ë¤Ê¤¯¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÏÈÖÁÈ¤ò³°¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢ÉÔÍø±×¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿®Íê´¶¤¬¤¢¤ë¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£