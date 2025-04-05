²£ÉÍFM¤ÈÅìµþV¤Î¥¯¥é¥·¥³¤Ï¥´¡¼¥ë¥ì¥¹·èÃå¡Ä¸ß¤¤¤ËºÇ¸å¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£·ç¤¯¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè9Àá¡Û
5Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè9Àá¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹vsÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢0-0¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
²£ÉÍFM¤ÏÁ°Àá¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë0-2¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¡¢º£µ¨½é¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÔ¤Ç1»î¹çÌ¤¾Ã²½¤Ê¤¬¤é¤â19°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£Ãæ2Æü¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¤ÏÀèÈ¯5¿Í¤òÊÑ¹¹¡£¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ò³°¤ì¤¿°ìÊý¡¢Éé½ýÌÀ¤±¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥É¤È´îÅÄÂóÌé¤¬¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í·ÀÌóÄù·ë¸å½é½Ð¾ì¤Î¿ÛË¬´Ö¹¬À®¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢15°Ì¤ÎÅìµþV¤ÏÁ°Àá¡¢FCÅìµþ¤È¤Î¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤ÎÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò2-2¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤¿¡£2ÀïÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤Ç4ÀïÌµÇÔ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÃæ2Æü¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤ÇÀèÈ¯2¿Í¤òÊÑ¹¹¡£²§Ä¹À»¡¢»³¸«ÂçÅÐ¤ËÂå¤¨¤ÆµÜ¸¶ÏÂÌé¡¢Ê¡ÅÄÍ¯Ìð¤òµ¯ÍÑ¡£¿·ÀïÎÏ¤ÎÀî粼½¤Ê¿¤¬½é¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØCLASICO¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤ëÅÁÅý¤Î°ìÀï¡£Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿²£ÉÍFM¤Ï³«»Ï3Ê¬¤ËÁê¼ê¿ØÆâ±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀ¤¿FK¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ÎÅ·Ìî½ã¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê°Ê¹ß¤ÏÅìµþV¤â²¡¤·ÊÖ¤·¤ÆÙÉ¹³¡£¸ß¤¤¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òÍ¥°Ì¤Ë³è¤«¤¹¤Ù¤¯¡¢Ãµ¤ê¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
15Ê¬¤ò²á¤®¤¿ÊÕ¤ê¤«¤éÏ¢Æ°À¡¢Æ°¤¤ÎÎÌ¤Ç¾¡¤ë¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Ã«¸ý±ÉÅÍ¤Î¹âÀºÅÙ¤ÎÂÐ³Ñ¥Õ¥£¡¼¥É¤Ê¤É¤¦¤Þ¤¯ÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤éÍ¥Àª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£21Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¿ØÆâ±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥¿¡¼¥ó¤·¤¿À÷ÌîÍ£·î¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÌÚÂ¼Í¦Âç¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤¹¡£¤À¤¬¡¢´°àú¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏºÝ¤É¤¤¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÉÈ½Äê¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤º¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¤â¡¢¤³¤³¤«¤é´°Á´¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿ÅìµþV¡£¸åÊý¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ã·Æ£¸ùÍ¤¡¢Ê¿ÀîÎç¤ÎÎ¾¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬»Å³Ý¤±¤Î¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤ÆÁ°Àþ¤ä¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò»î¤ß¤ë¡£·èÄêµ¡¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Ê¤«¡¢42Ê¬¤Ë¤ÏÃ«¸ý¤ÎÂÐ³Ñ¥Õ¥£¡¼¥É¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤ÎµÜ¸¶¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÀµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤ËÌÚÂ¼¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤Î±¦¤Ø³°¤ì¤¿¡£
ÆâÍÆÅª¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥àÍ¥Àª¤â¡¢¸ß¤¤¤ËÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È0ËÜ¤ÈÃæ2Æü¤Ç¤Î3Ï¢ÀïºÇ½ªÀï¤È¤¤¤¦½Å¤µ¤ÈÄäÂÚ´¶¤¬Éº¤¦¤Ê¤«¡¢»î¹ç¤Ï0-0¤Ç¸åÈ¾¤ØÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¸ß¤¤¤ËÁª¼ê¸òÂå¤Ê¤·¤ÇÎ×¤ó¤À¸åÈ¾¤â»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤·¡£°ú¤Â³¤ÅìµþV¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤«¤±¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¯¥í¥¹ÀºÅÙ¤äºÇ¸å¤Î»Å³Ý¤±¤ÇÁê¼ê¼éÈ÷¤ËÂÐ±þ¤µ¤ì¤Æ·èÄêµ¡¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¡£59Ê¬¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÀ÷Ìî¤ÎÀµ³Î¤Ê¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÌÚÂ¼¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥Ë¥¢¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥ß¡¼¥È¤·ÀÚ¤ì¤º¤ËÏÈ¤Î±¦¤Ø³°¤ì¤¿¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎ®¤ì¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Ï60Ê¬¡¢Ê¡ÅÄ¤ò²¼¤²¤ÆÀÚ¤ê»¥¤Ç¤¢¤ë»³¸«¤òÅêÆþ¡£65Ê¬¤Ë¤ÏÀ÷Ìî¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤«¤é»³¸«¤¬ÁáÂ®¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨ÀÚ¤ì¤º¡£Â³¤¯69Ê¬¤Ë¤ÏµÜ¸¶¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤òºÆ¤Ó»³¸«¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤âÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢²£ÉÍFM¤Ï²¿¤È¤«0-0¤Î¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤â¤Î¤Î»¶È¯Åª¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼°Ê³°¤Ç¹¶·â¤Î·Á¤òºî¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢70Ê¬¤Ë¤ÏÅ·Ìî¤ò²¼¤²¤ÆÀÚ¤ê»¥¤Î¥¨¥¦¥Ù¥ë¤òÅêÆþ¡£¤³¤Î¸òÂåÄ¾¸å¤Ë¤Ï¤½¤Î¥¨¥¦¥Ù¥ë¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤Ç¤ÎÍî¤È¤·¤«¤é´îÅÄ¤¬±Ô¤¤º¸Â¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤Îº¸¤Ë³°¤ì¤ë¡£
¸åÈ¾È¾¤Ð¤ò²á¤®¤Æ»î¹ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£75Ê¬¡¢²¡¤·¹þ¤ó¤ÀÎ®¤ì¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¤Î»³¸«¤¬¶¯°ú¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤ÆÊü¤Ã¤¿±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¯¡£
¸ß¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¸åÈ¾½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¡£ÅìµþV¤ÏÌÚÂ¼¡¢ã·Æ£¤ò²¼¤²¤Æ¿©ÌîÁÔËá¡¢²§Ä¹À»¤òÆ±»þÅêÆþ¡£ÃæÈ×¤ÈÁ°Àþ¤ÎÇÛÃÖ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²£ÉÍFM¤Ï°æ¾å¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥É¤ËÂå¤¨¤Æ¾¾Â¼¹¸½õ¡¢»³º¬Î¦¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£
¸ß¤¤¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤â¤Ë·èÄêÎÏÉÔÂ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£0-0¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢²£ÉÍFM¤Ï¿É¤¯¤âÏ¢ÇÔ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£ÅìµþV¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ 0-0 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£
²£ÉÍFM¤ÏÁ°Àá¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë0-2¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¡¢º£µ¨½é¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÔ¤Ç1»î¹çÌ¤¾Ã²½¤Ê¤¬¤é¤â19°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£Ãæ2Æü¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¤ÏÀèÈ¯5¿Í¤òÊÑ¹¹¡£¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ò³°¤ì¤¿°ìÊý¡¢Éé½ýÌÀ¤±¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥É¤È´îÅÄÂóÌé¤¬¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í·ÀÌóÄù·ë¸å½é½Ð¾ì¤Î¿ÛË¬´Ö¹¬À®¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ØCLASICO¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤ëÅÁÅý¤Î°ìÀï¡£Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿²£ÉÍFM¤Ï³«»Ï3Ê¬¤ËÁê¼ê¿ØÆâ±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀ¤¿FK¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ÎÅ·Ìî½ã¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê°Ê¹ß¤ÏÅìµþV¤â²¡¤·ÊÖ¤·¤ÆÙÉ¹³¡£¸ß¤¤¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òÍ¥°Ì¤Ë³è¤«¤¹¤Ù¤¯¡¢Ãµ¤ê¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
15Ê¬¤ò²á¤®¤¿ÊÕ¤ê¤«¤éÏ¢Æ°À¡¢Æ°¤¤ÎÎÌ¤Ç¾¡¤ë¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Ã«¸ý±ÉÅÍ¤Î¹âÀºÅÙ¤ÎÂÐ³Ñ¥Õ¥£¡¼¥É¤Ê¤É¤¦¤Þ¤¯ÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤éÍ¥Àª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£21Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¿ØÆâ±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥¿¡¼¥ó¤·¤¿À÷ÌîÍ£·î¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÌÚÂ¼Í¦Âç¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤¹¡£¤À¤¬¡¢´°àú¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏºÝ¤É¤¤¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÉÈ½Äê¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤º¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¤â¡¢¤³¤³¤«¤é´°Á´¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿ÅìµþV¡£¸åÊý¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ã·Æ£¸ùÍ¤¡¢Ê¿ÀîÎç¤ÎÎ¾¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬»Å³Ý¤±¤Î¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤ÆÁ°Àþ¤ä¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò»î¤ß¤ë¡£·èÄêµ¡¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Ê¤«¡¢42Ê¬¤Ë¤ÏÃ«¸ý¤ÎÂÐ³Ñ¥Õ¥£¡¼¥É¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤ÎµÜ¸¶¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÀµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤ËÌÚÂ¼¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤Î±¦¤Ø³°¤ì¤¿¡£
ÆâÍÆÅª¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥àÍ¥Àª¤â¡¢¸ß¤¤¤ËÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È0ËÜ¤ÈÃæ2Æü¤Ç¤Î3Ï¢ÀïºÇ½ªÀï¤È¤¤¤¦½Å¤µ¤ÈÄäÂÚ´¶¤¬Éº¤¦¤Ê¤«¡¢»î¹ç¤Ï0-0¤Ç¸åÈ¾¤ØÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¸ß¤¤¤ËÁª¼ê¸òÂå¤Ê¤·¤ÇÎ×¤ó¤À¸åÈ¾¤â»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤·¡£°ú¤Â³¤ÅìµþV¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤«¤±¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¯¥í¥¹ÀºÅÙ¤äºÇ¸å¤Î»Å³Ý¤±¤ÇÁê¼ê¼éÈ÷¤ËÂÐ±þ¤µ¤ì¤Æ·èÄêµ¡¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¡£59Ê¬¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÀ÷Ìî¤ÎÀµ³Î¤Ê¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÌÚÂ¼¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥Ë¥¢¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥ß¡¼¥È¤·ÀÚ¤ì¤º¤ËÏÈ¤Î±¦¤Ø³°¤ì¤¿¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎ®¤ì¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Ï60Ê¬¡¢Ê¡ÅÄ¤ò²¼¤²¤ÆÀÚ¤ê»¥¤Ç¤¢¤ë»³¸«¤òÅêÆþ¡£65Ê¬¤Ë¤ÏÀ÷Ìî¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤«¤é»³¸«¤¬ÁáÂ®¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨ÀÚ¤ì¤º¡£Â³¤¯69Ê¬¤Ë¤ÏµÜ¸¶¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤òºÆ¤Ó»³¸«¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤âÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢²£ÉÍFM¤Ï²¿¤È¤«0-0¤Î¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤â¤Î¤Î»¶È¯Åª¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼°Ê³°¤Ç¹¶·â¤Î·Á¤òºî¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢70Ê¬¤Ë¤ÏÅ·Ìî¤ò²¼¤²¤ÆÀÚ¤ê»¥¤Î¥¨¥¦¥Ù¥ë¤òÅêÆþ¡£¤³¤Î¸òÂåÄ¾¸å¤Ë¤Ï¤½¤Î¥¨¥¦¥Ù¥ë¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤Ç¤ÎÍî¤È¤·¤«¤é´îÅÄ¤¬±Ô¤¤º¸Â¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤Îº¸¤Ë³°¤ì¤ë¡£
¸åÈ¾È¾¤Ð¤ò²á¤®¤Æ»î¹ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£75Ê¬¡¢²¡¤·¹þ¤ó¤ÀÎ®¤ì¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¤Î»³¸«¤¬¶¯°ú¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤ÆÊü¤Ã¤¿±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¯¡£
¸ß¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¸åÈ¾½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¡£ÅìµþV¤ÏÌÚÂ¼¡¢ã·Æ£¤ò²¼¤²¤Æ¿©ÌîÁÔËá¡¢²§Ä¹À»¤òÆ±»þÅêÆþ¡£ÃæÈ×¤ÈÁ°Àþ¤ÎÇÛÃÖ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²£ÉÍFM¤Ï°æ¾å¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥É¤ËÂå¤¨¤Æ¾¾Â¼¹¸½õ¡¢»³º¬Î¦¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£
¸ß¤¤¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤â¤Ë·èÄêÎÏÉÔÂ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£0-0¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢²£ÉÍFM¤Ï¿É¤¯¤âÏ¢ÇÔ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£ÅìµþV¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ 0-0 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£