FRUITS ZIPPER¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¢¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥«¥é¡¼¡É¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡õ·îÂÅ·²»¤Ï¡ÖNEW KAWAII¡×µÒÀÊÀÜ¶á¤Ç¿À¥Õ¥¡¥ó¥µ¤â¡ÚTGCÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/05¡Û7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤¬4·î5Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâEXPO¥á¥Ã¥»¡ÖWASSE¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC in Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛFRUITS ZIPPERÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¢¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥Ü¥Ö¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê
¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿FRUITS ZIPPER¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¡ØNEW KAWAII¡Ù¤ÇËë³«¤±¡£¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤¬¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥«¥é¡¼¤Î¤Þ¤Ê¤Õ¤£¡¼¤È·îÂ¤âNEW KAWAII¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤¬ÀÄ¤Ç¤¢¤ë¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤ÈÀÖ¤Î·îÂÅ·²»¤òµó¤²¤ëËüÇî²ñ¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥»¥ê¥Õ¤ËÊÑ¹¹¡£¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤è¡©¡×¤Ê¤É¤Î¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤â²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¶À±Û¤·¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤Æº£¤è¤ê¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë²µ½÷¿´¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ø¤«¤¬¤ß¡Ù¡¢¡Ö³§¤µ¤ó°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¯ÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÂåÉ½¶Ê¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î⼀ÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡Ù¤ò¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÈäÏª¡£¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î⼀ÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹²¢À¹¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
Âçºå½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎTGC¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ê4·î13Æü³«Ëë¡Ë¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤äºÅ»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖEXPO 2025 STAGE¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ä¡¢ËüÇî¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡¦º×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ç¡¢ËüÇî¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
½Ð±é¼Ô¤ÏÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢»³²¼¹¬µ±¡¢NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÀ¾ÃÏÊý½Ð¿È¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡Ë¡¢´õ¶õ¡¢Ìð¿áÆà»Ò¡¢»ûÅÄ¿´¡¢PSYCHIC FEVER¡Ê¥µ¥¤¥¥Ã¥¯¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡¢WILD BLUE¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥Ö¥ë¡¼¡Ë¤Ê¤É¡£MC¤Ï¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤È±§³ÀÈþÎ¤¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
M1 NEW KAWAII
M2 ¤«¤¬¤ß
M3 ¤ï¤¿¤·¤Î⼀ÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛFRUITS ZIPPERÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¢¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥Ü¥Ö¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê
¢¡FRUITS ZIPPER¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÀÜ¶á¤Ç¿À¥Õ¥¡¥ó¥µ
¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿FRUITS ZIPPER¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¡ØNEW KAWAII¡Ù¤ÇËë³«¤±¡£¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤¬¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥«¥é¡¼¤Î¤Þ¤Ê¤Õ¤£¡¼¤È·îÂ¤âNEW KAWAII¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤¬ÀÄ¤Ç¤¢¤ë¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤ÈÀÖ¤Î·îÂÅ·²»¤òµó¤²¤ëËüÇî²ñ¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥»¥ê¥Õ¤ËÊÑ¹¹¡£¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤è¡©¡×¤Ê¤É¤Î¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤â²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡TGC¤¬Âçºå½é¾åÎ¦¡ÖTGC in Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî 2025¡×
Âçºå½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎTGC¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ê4·î13Æü³«Ëë¡Ë¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤äºÅ»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖEXPO 2025 STAGE¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ä¡¢ËüÇî¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡¦º×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ç¡¢ËüÇî¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
½Ð±é¼Ô¤ÏÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢»³²¼¹¬µ±¡¢NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÀ¾ÃÏÊý½Ð¿È¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡Ë¡¢´õ¶õ¡¢Ìð¿áÆà»Ò¡¢»ûÅÄ¿´¡¢PSYCHIC FEVER¡Ê¥µ¥¤¥¥Ã¥¯¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡¢WILD BLUE¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥Ö¥ë¡¼¡Ë¤Ê¤É¡£MC¤Ï¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤È±§³ÀÈþÎ¤¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡FRUITS ZIPPER¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M1 NEW KAWAII
M2 ¤«¤¬¤ß
M3 ¤ï¤¿¤·¤Î⼀ÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û