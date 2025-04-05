¿Íµ¤¥×¥íÌîµå¥¢¥Ê¡¦¸ÓÅÄºÌ²ñ¤¬·ëº§Êó¹ð¡ÖÁê¼ê¤ÎÊý¤ÏÌîµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´¤¯¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é»ä¤¬Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡×¡Ä»Ð¤Ï½÷Í¥¤ÎÍÕ²ÃÀ¥¥Þ¥¤
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸ÓÅÄºÌ²ñ¤¬£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸ÓÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤È·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤ò¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÁê¼ê¤ÎÊý¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤â¿´¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¡²º¤ä¤«¤ÇÁ°¸þ¤¤Ç°Â¤é¤®¤ò¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤´Êó¹ð¤Ç¤¤ëÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¡¤¤¤Ä¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¾Ð´é¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¸ø»ä¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¡¢º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÎÊý¤Ï»ä¤Î¹¥¤¤ÊÌîµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´¤¯¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é»ä¤¬Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¸ÓÅÄºÌ²ñ¡×¤È·è°Õ¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡¸ÓÅÄ¤Ï¸µÅìËÌÊüÁ÷¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï£Ã£Ó¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó£Ï£Î£Å¡Ö¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢¸µ¥í¥Ã¥Æ¡¦Î¤ºêÃÒÌé»á¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê¡£»Ð¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤ÎÍÕ²ÃÀ¥¥Þ¥¤¡£