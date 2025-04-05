ÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¡¥Ô¥ó¥¯¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡õ¥ì¥¤¥ä¡¼¥«¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¥Ø¥¢¤Ë¡È¤¤¤¤¤Í¡É»¦Åþ¡Ö¤É¥¿¥¤¥×¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ê37¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡¢17¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥Ø¥¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡ÖÈ±¿§¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Æ¥ì¥¤¥ä¡¼Æþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¡¡¥Ô¥ó¥¯¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤À¤è¡×¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ë¤Æ¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¶»²¼¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Î¿¤Ð¤·¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç¡¢Á°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¡£¥Í¥¤¥ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÉÕ¤±¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï5Æü»þÅÀ¤Ç8Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°äÅÁ»Ò¤¹¤²¤¨¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤É¥¿¥¤¥×¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥¨¥°¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£