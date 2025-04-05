£³·î¤ÎÃÏÊý½÷Àµ³¼ê¤Îº×Åµ¤ÏÂçÀ¹¶·¡Äº£¤³¤½³Àº¬Ä¶¤¨¤¿Ãæ±û¡ßÃÏÊý½÷Àµ³¼ê¤Îº×ÅµÉü³è¤ò´ê¤¦
¢¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡¦µ¼Ô¥³¥é¥à¡ÖÎ¾¹ñÈ¯¡×
¡¡¶¥ÇÏ¤ÏÃË½÷¤¬Æ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡££Ê£Ò£Á¤Ç¤Ïº£½Õ¡¢Ã«¸¶Í®´õ¡Ê¤æ¤º¤¡Ëµ³¼ê¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¸½Ìò¤Î½÷À¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ï£¶¿Í¡£ÃÏÊý¤Ç¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¢¾®³Þ¸¶æ¹¡Ê¤ª¤¬¤µ¤Ï¤é¡¦¤ì¤¤¡Ëµ³¼ê¤ò´Þ¤á¤ÆÊ¿ÃÏ¤Î¸½Ìò¤Ï£±£°¿Í¡Ê¹âÃÎ¤ÎÉÍ¾°Èþ¤ÏµÙ¶ÈÃæ¡Ë¤Ç¡¢Å´¤Î¥½¥ê¤ò°ú¤¯¡¢¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏ¤Ï£²¿Í¡£Ãæ±û¤ÈÃÏÊý¤Ç£±£·¿Í¤¬¡¢ÃËÀµ³¼ê¤ÈÇ®¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè·î¡¢±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÏÊý½êÂ°¤Î½÷Àµ³¼ê¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÀï¡Ö¥ì¥Ç¥£¥¹¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥º¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡Ê£Ì£Ê£Ó¡Ë¡×¤ÎºÇ½ªÀï¤ò¼èºà¤·¤¿¡£¾Ò²ð¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤À¤«¤ê¡£Âè£±Àï¤Ç±àÅÄ½êÂ°¤Îº´¡¹ÌÚÀ¤Îïµ³¼ê¤¬¾¡¤Ä¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀä¶«¡£Âè£²Àï¤òÌÚÇ·Á°°ªµ³¼ê¤¬À©¤·¡¢Áí¹çÏ¢ÇÆ¤ò·è¤á¤ë¤È¡Ö°ª¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÂçÀ¼±ç¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Î¤¹¤´¤¤¾ìÆâ¤ÎÇ®µ¤¤Ë¿¨¤ì¡¢£Ê£Ò£Áµ³¼ê¤â¸ò¤¨¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡£ÌÚÇ·Á°µ³¼ê¤¬¡ÖÀäÂÐ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÃÏÊýÄÌ»»£±£³£°£°¾¡°Ê¾å¤òµó¤²¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎµÜ²¼Æ·µ³¼ê¤â¡Ö¤¼¤Ò¤È¤âÃæ±û¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£°£¶Ç¯¤«¤é£±£±Ç¯¤Þ¤Ç£Ì£Ê£Ó¤ÏÃÏÊý¤ÈÃæ±û¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢£Ê£Ò£Á¤«¤é¤ÏÅö»þ¸½Ìò¤ÎÀ¾¸¶ÎèÆàµ³¼ê¡¢ÁýÂôÍ³µ®»Òµ³¼ê¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½÷Àµ³¼ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ËÄêÃå¤·¤¿º£¤³¤½¡¢Î¾¼Ô¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Î³«ºÅÉü³è¤ò¤È»×¤¦¡£³¤³°ÏÈ¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æº£Ç¯¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤Ç£Ê£Ò£Á¤Ç½÷Àµ³¼ê½é¤ÎÊ¿ÃÏ£Ç£±À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥¥ó¥°µ³¼ê¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ß¥·¥§¥ëµ³¼ê¤â»²Àï¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÃíÌÜÅÙ¤Ï¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤ÊÌ´¤Îº×Åµ¤Î¼Â¸½¤ò¿´¤«¤é´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¶¥ÇÏ¥Ç¥¹¥¯¡¦ÆâÈø¡¡ÆÆ»Ì¡Ë
¡¡¢¡ÆâÈø¡¡ÆÆ»Ì¡Ê¤¦¤Á¤ª¡¦¤¢¤Ä¤·¡Ë¡¡£¹£¸Ç¯Æþ¼Ò¡£¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÃ´Åö¡¢»ö¶ÈÉô¤â·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï¶¥ÇÏ¥Ç¥¹¥¯¡£»×¤¤½Ð¤Î°ìÆ¬¤Ï¥ï¥ó¥À¡¼¥¢¥¥å¡¼¥È¡£