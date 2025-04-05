ÂÇÀþÄÀÌÛ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÄË¼ê¡¡ÂçÃ«¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤È¶¦¤ËMVP¥È¥ê¥ª¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬10Æü´Ö¤ÎILÆþ¤ê
ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï3·î30Æü¤Ë¼«Âð¤Î¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤ÇÂ¤ò³ê¤é¤»¡¢ºòµ¨ÄË¤á¤¿±¦Â¼ó¤òÉé½ý¡£4·î1Æü¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤«¤é·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¼£ÎÅ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢3Æü¤«¤é»î¹çÉüµ¢¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤ÎµåÃÄ¤ÎÈ¯É½¤Ç»×¤¤¤Î¤Û¤«¥±¥¬¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬½Å¤¯¡¢¸«Î©¤Æ¤è¤ê¤â²óÉü¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬ÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Çº¸Ï¾¹ü¤ÎÄË¤ß¤Ç2»î¹ç·ç¾ì¡£¤³¤ì¤Ï¹¬¤¤·Ú¤¤¾É¾õ¤Ç±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é29Æü¡¢30Æü¤Î¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ç2»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤¬Èà¤ò½±¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âMVP¥È¥ê¥ª¤Î°ì³Ñ¤¬È´¤±¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢ÂÇÀþ¤¬ÄÀÌÛ¤·³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤è¤¦¤ÊÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤â°ì¿Íµ¤¤òÅÇ¤¤¤Æ¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È²ù¤ä¤àµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Èà¤Î1Æü¤âÁá¤¤²óÉü¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£