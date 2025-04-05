MEGUMI¡¡YouTube³«Àß¡¡ÈþÈ©¤¹¤®¤ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÂÀ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡Æü¾ï¤ò¸ø³«
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¡Ê43¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÌ¾¤Ï¡ÖMEGUMI¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡ÇÐÍ¥¶È¤Î¤Û¤«¡¢ÈþÍÆËÜ¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¤Þ¤¿·ÝÇ½³èÆ°¤ÎËµ¤é¡¢ÀÐÀî¡¦¶âÂô¤Ç¥«¥Õ¥§¤ò±¿±Ä¤·¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¡¦Åìµþ¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î2µòÅÀÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁý¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Â¿Ê¬³§¤µ¤óÅª¤Ë²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤¢¤¤¤Ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤À¤È»×¤¦¤Í¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¤¤³¤¦²ø¤·¤¤¡¢ÉÔµ¤Ì£¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤ß¤¿¤¤¤ÊÆü¾ï¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¢¤È¡£¤³¤ó¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£YouTube¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È³«Àß¤Î°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖMEGUMI¤Ã¤Æ¿§¡¹¤ä¤ê²á¤®¤Æ²ø¤·¤¤¡ªÉÔµ¤Ì£¡Á¤Ê¤É¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤òÄº¤¯»ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ê¤¡¡¼¡¢¡¢¤Ç¤â³Î¤«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë»ö¤¬Â¿´ô¤ËÅÏ¤ê²á¤®¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ªÅª¤ÊYoutube»Ï¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡¢°Û¾ï¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄã¤µ¡¢ÆóÆü¿ì¤¤¤Ê¤É¤ª¸«¶ì¤·¤¤½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËèÆü³Ú¤·¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤´¤æ¤ë¤ê³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤éµ¢¹ñ¤·¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç2¥¥í¤¯¤é¤¤ÂÀ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤ß¤½½Á¤ä²È¤Ç°®¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¸¼ÊÆ¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤Î¿©»ö¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤á¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£