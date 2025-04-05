¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡Ö¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¶Ã¤¤¤¿°áÁõ¤È¤Ï
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤Ï5Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾Çî²ñ¾ìÆâEXPO¥á¥Ã¥»¡ÖWASSE¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ÓTGCinÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖSustainable¡¡Action¡×¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÅÄ»Ô¤Î¼Ö¤Î¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¤ä¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥¯¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¤½¤¦¤Ê¤â¤ÎÃå¤Æ¤ë´¶¤¸¡£¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¤Ç¤â¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÃåÊý¤¹¤ì¤Ð¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥Ë¥ó¥Þ¥ê¤À¡£MC¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡Ê39¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê²ñ¾ì¤Ë¡Ë¡È¥¦¥¨¥ó¥Ä¡É¤È¡È±Í»Î¡É¤ÎÂç¤¤Ê¤¦¤Á¤ï¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¤È¥¤¥¸¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤¿»³Íü¡¦¹ÃÉÜ¤Ï¡ÖÊõÀÐ¤Î¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤Æ½÷Í¥¤ÎÊ¿Í´Æà¡Ê27¡Ë¤é¤¬PR¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¤³¤À¤¢¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ±¤¤¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¡£´Ä¶¤Ë¾¯¤·¤Ï¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¡£¥é¥ó¥é¥ó¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£