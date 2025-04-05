µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¶¦±é½÷Í¥¤È¤Ï¡©ÌÜ¤Ë¡ÖµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ê66¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡ÖÅÚ¥¹¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸å2¡¦05¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤òÀä»¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤ÇµÈÅÄ¤ÈÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¡Ê69¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ªÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀõÅÄ¤È¤Ï°Õ³°¤Ë¤â½é¶¦±é¡£ÀõÅÄ¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡ÖµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÈá¤·¤¤¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬Á´ÉôÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢ÀõÅÄ¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ïµ¤»ý¤Á¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÌÜ¤¬½á¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÆÀÆñ¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¦±é¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¼«Ê¬¤â¿Í¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤òÊú¤«¤»¤ëÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤òÊú¤¡Ö±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£