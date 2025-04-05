ºå¿À¡¡ÀèÈ¯¡¦ÉÙÅÄ¤Ï5²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡¡¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¸òÂå
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À¡½µð¿Í¡Ê2025Ç¯4·î5Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎÉÙÅÄ¤Ï5²ó¤òÅê¤²3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿½é²ó2»à°ìÎÝ¤«¤é4ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤Ëº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£2²ó¤Ï1»à»°ÎÝ¤ò¾·¤¤¤¿¤â¤Î¤Î8ÈÖ¡¦ÌçÏÆ¤ÎÃæÈô¤ÇËÜÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿¹ÃÈå¤ò¶áËÜ¤Î¹¥ÊÖµå¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ°Ê¹ß¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÈäÏª¡£3²ó¤«¤é¤Î3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Åê¤²Â³¤±¤¿¡£
¡¡Á°²ó3·î29Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤Ï4²ó1¼ºÅÀ¤Ç¸òÂå¡£ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥×¥í½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹23ºÐº¸ÏÓ¤¬¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¡£