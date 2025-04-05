¡ÚTGCinËüÇî¡Û¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¥¤¥¸¤ê¡Ö¡Ø¥¦¥¨¥ó¥Ä¡Ù¤È¡Ø±Í»Î¡Ù¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×
¡ã¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡¡TGC in¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¡2025¡ä¡þ5Æü¡þÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì
¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤¬¡¢MC¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡Ê39¡Ë¤ò¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£
¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¼Ö¤Î¥·¡¼¥È¥ì¥¶¡¼¤ä¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤Ê¤ÉÇÑ´þÍ½Äê¤ÎÃ¼ºà¤Ë¡¢¼Ö¤Î³¹¡¢°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ»Ô¤ÎÊªºî¤ê¤Îµ»½Ñ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤¿°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥é¥ó¥¦¥§¡¼¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¥é¥ó¥¦¥§¡¼½ª¤ï¤ê¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬»ý¤Ä¤¦¤Á¤ï¤ËÌÜ¤òÎ±¤á¡¢¡Ö¡Ø¥¦¥¨¥ó¥Ä¡Ù¤È¡Ø±Í»Î¡Ù¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¥¦¥¨¥ó¥Ä¤È±Í»Î¤À¤è¡©¡×¤ÈMC¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä¤ò¤Ò¤È¥¤¥¸¤ê¡£
¥¦¥¨¥ó¥Ä¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤ÏËÜÅö¡¢Ëè²óTGC¤Î»þ¤Ë²¶¤Î¤¦¤Á¤ï»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÜÎ©¤Ä¤¦¤Á¤ï¡¢¤¹¤´¤¤¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£