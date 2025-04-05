»ûÅÄ¿´¡¢¶»¸µ¤¶¤Ã¤¯¤ê°áÁõ¤Ç¿§µ¤Êü¤Ä¡¡Ìó10Ç¯¤Ö¤êTGC¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª
ÇÐÍ¥¤Î»ûÅÄ¿´¤¬5Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ EXPO ¥á¥Ã¥»¡ÖWASSE¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC in Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
»ûÅÄ¿´
»ÒÌò»þÂå¤«¤é³èÌö¤·¡¢¸½ºß16ºÐ¤Î»ûÅÄ¤Ï¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎTGC½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¡¢¹ñÆâ¤ÎÉþ¾þÀìÌç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÃåÊª¤ÎÊÁ¤äÀ¸ÃÏ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿°áÁõ¤òÃåÍÑ¡£¶»¸µ¤¬³«¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿§µ¤¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2005Ç¯8·î¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼Åù¤Î¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿ÁíÂÎ´¶¿Í¿ô¤Ï¤Î¤ÙÌó800Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¡¢Âçºå¤Ë½é¾åÎ¦¡£¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî 2025¡×¤Îµ¡±¿¾úÀ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC in Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
»ûÅÄ¿´
»ÒÌò»þÂå¤«¤é³èÌö¤·¡¢¸½ºß16ºÐ¤Î»ûÅÄ¤Ï¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎTGC½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¡¢¹ñÆâ¤ÎÉþ¾þÀìÌç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÃåÊª¤ÎÊÁ¤äÀ¸ÃÏ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿°áÁõ¤òÃåÍÑ¡£¶»¸µ¤¬³«¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿§µ¤¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ