¹Åç¡¡ËöÊñ¾ºÂç¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÆÃÂç£²¥é¥ó¡¡£Ä£å£Î£ÁÅì¤«¤é£³ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡ª¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬Ê¨¤¯
¡¡¡Ö¹Åç¡Ý£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£µÆü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¡¦ËöÊñ¾ºÂç³°Ìî¼ê¤¬£²¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡£²¡Ý£²¤Î»Í²ó¤À¡££²»à¤«¤é¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤¬¿¹¤ÎÁ÷µå¥ß¥¹¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¡Ö£¶ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎËöÊñ¡£½éµå¤ÎÆâ³Ñ¹â¤á¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢º¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÈô¤ó¤ÀÂÇµå¤Ï¡¢º¸ÍãÀÊ¾åÃÊ¤ËÃåÃÆ¡£º£µ¨£²ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬Âç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡ËöÊñ¤Ï£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÆó²ó¤Ë¤â¡¢£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ëÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»Í²ó¤Þ¤Ç¤Ë»°ÎÝÂÇ¤ÈËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ëÂçË½¤ì¤Ç¡¢ÂÇÀþ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£