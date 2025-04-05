¿·Ç³³Ù¤ÎÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë°ú¤¾å¤²£±½µ´Ö¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÈ¯²½¤ß¤é¤ì¤º¡ÄÀìÌç²È¤Ï¡ÖÊ®²ÐÌ¤¿ë¡×¤Î¸«Êý¤â
¡¡²Ð»³ÀÃÏ¿Ì¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç¸©¶¤ÎÌ¸ÅçÏ¢»³¡¦¿·Ç³³Ù¤ÎÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤¬£³¡ÊÆþ»³µ¬À©¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢£¶Æü¤Ç£±½µ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î´Ö¡¢ÃÏ¿Ì²ó¿ô¤Ï¸º¤ê¡¢²Ð»³³èÆ°¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÈ¯²½¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ê²Ð¸ý¤«¤é¤ÎÈÏ°Ï¤ÏÌó£´¥¥í¤«¤éÌó£³¥¥í¤Ë½Ì¾®¤µ¤ì¤¿¡£Ï¼¤Ç¤Ï½»Ì±¤é¤¬¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÈï³²¤Ê¤¯¡¢Íî¤Á¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀÐ¸¶Âó³¤¡Ë
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·Ç³³Ù¤Ç¤ÏºòÇ¯£±£°·î²¼½Üº¢¤«¤é²Ð¸ýÄ¾²¼¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë²Ð»³ÀÃÏ¿Ì¤¬Áý¸º¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢£³·î£²£¸Æü¤Ë¤Ï£³£°²ó¡¢Íâ£²£¹Æü¤Ë¤Ï£²£µ£±²ó¤ÈÁý²Ã¡£µ¤¾ÝÄ£¤ÏÍâ£³£°Æü¡¢·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤ò£²¡Ê²Ð¸ý¼þÊÕµ¬À©¡Ë¤«¤é£³¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢²Ð¸ý¤«¤éÌó£´¥¥í¤ÏÂç¤¤ÊÊ®ÀÐ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£²Ð»³³èÆ°¤Î¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¼Ð·×¤Ç»³ÂÎ¤ÎËÄÄ¥¤ò¼¨¤¹ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤¬¤ß¤é¤ì¡¢²Ð»³ÀÈùÆ°¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¿Ì²ó¿ô¤Ï£³£±Æü¤Ë£´²ó¡¢£´·î£±¡¢£²Æü¤Ï£°²ó¡¢£³Æü¤Ï£±²ó¤È¸º¾¯¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï£²Æü¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤ò²Ð¸ý¤«¤éÌó£³¥¥í¤Ë½Ì¾®¤·¤¿¡£Ê®²Ð¤â£´ÆüÍ¼»þÅÀ¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Ï£³¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï°ú¤Â³¤¡¢²Ð¸ý¤«¤éÌó£³¥¥í¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÊ®ÀÐ¤Ê¤É¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¤âÉ÷²¼¤Ç¤Ï²Ð»³³¥¤Ê¤É¤¬¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¡¢´í¸±¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¹¤ë¡£
¡¡Ï¼¤ÎµÜºê¸©¹â¸¶Ä®¤Ç¤Ï¸ø±à¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¤¬ÄÌ¾ïÄÌ¤ê±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Ä»Ò¸¶¸ø±à¤Ç¤Ï£´Æü¡¢Äà¤êËÙ¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤àÍè±à¼Ô¤Î»Ñ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£¸ø±à¤Î´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤òÃ´¤¦±üÌ¸Åç²¹Àô¶¿¤ÎÆâÂ¼²í¼ùÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ï¡Ö·Ù²ü¤ÎÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤¤·¹¸þ¡£¤¿¤À·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Ï£³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¶å½£ÂçÃÏ¿Ì²Ð»³´ÑÂ¬¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¾¾Åç·ò¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Ð»³ÀÈùÆ°¤È·¹¼ÐÊÑÆ°¤ÎÆ±»þÈ¯À¸¤Ï£²£°£±£·Ç¯£±£°·î¤Ë¤âº£²ó¤ÈÆ±µ¬ÌÏ¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï£²Æü¸å¤Ë¾®µ¬ÌÏ¤Ê¿å¾øµ¤Ê®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¾¾Åç¶µ¼ø¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÃÏ²¼¿¼Éô¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Ç®¿å¤¬¡¢¤Õ¤¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ü¤¤ÍÏ´ä¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÊ®²Ð¤Ïµ¯¤³¤é¤º¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ØÊ®²ÐÌ¤¿ë¡Ù¤È¤¤¤¨¤ë¡£·ÑÂ³¤·¤¿²Ð»³ÀÃÏ¿Ì¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½ù¡¹¤ËÊ®µ¤¤â¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤È¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¿å¾øµ¤Ê®²Ð¤ÏÈùÆ°¤ä·¹¼ÐÊÑÆ°¤ÎÈ¯À¸¤¬Ê®²Ð¤ÎÌó£±£°Ê¬Á°¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«¸¡ÃÎ¤Ç¤¤º¡¢Í½ÃÎ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¿å¾øµ¤Ê®²Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ»³µÒ¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¡¢º£¸åÃÏ²¼¿¼Éô¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥°¥Þ¤À¤Þ¤ê¤ÎËÄÄ¥¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥°¥ÞÊ®²Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£