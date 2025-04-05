£´·î£±£±Æü¡Ê¶â¡ËÌë£¸»þ～³«ºÅ¡Ö¥¢¥ä¥Ä¥ê¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É～¶¦ÈÈ¼Ô¥é¥¤¥Ö£²～¡×°ìÈÌÈÎÇä¥Á¥±¥Ã¥È¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä³«»Ï¡ªÁ°²ó¥Ïー¥É¤¹¤®¤ëÆâÍÆ¤Ç³ÆÊýÌÌ¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿À¸¥É¥Ã¥¥ê¥é¥¤¥Ö¤¬£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¥°¥Ã¥º¾ðÊó¡õ¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥Ë¥åー¥é¥¸¥ª¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤â¡ª¡©
¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤È¥Ë¥åー¥èー¥¯¤¬¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î¤Þ¤À¸«¤Ì¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢
Â¨¶½¤Ç¥¿ー¥²¥Ã¥È¤òÁà¤ë¥¨¥Á¥åー¥É¥É¥Ã¥¥êÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥ä¥Ä¥ê¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡×¤Î¡Ö¶¦ÈÈ¼Ô¥é¥¤¥Ö¡×Âè2ÃÆ¤¬¡¢Ë½§PIT¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª
Á°²ó¥Ïー¥É¤¹¤®¤ëÆâÍÆ¤Ç³ÆÊýÌÌ¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿À¸¥É¥Ã¥¥ê¥é¥¤¥Ö¤¬¡¢£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤âÆâÍÆ¤Ï¡È´°Á´¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡É¡£ÊÌ²ñ¾ì¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç·Ò¤®¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤ò±ó³ÖÁàºî¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Á°²ó°Ê¾å¤Ë¥Ïー¥É¤ÊÆâÍÆ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌÈÎÇä¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢Àä»¿È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
°Ê²¼¥Úー¥¸¤è¤ê¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤ÇÊ³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡Ûhttps://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/ayaturisquad-250411
¡ÚLIVE¥Á¥±¥Ã¥È¡Ûhttps://ticket.fany.lol/event/detail/1510
¤µ¤é¤Ë¡¢4·î6Æü¡ÊÆü¡ËÌë10»þ～ÇÛ¿®¤ÎYouTube¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥Ë¥åー¥é¥¸¥ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¦ÈÈ¼Ô¥é¥¤¥Ö¡×Âè2ÃÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÉ²Ã¾ðÊó¤â¡Ä¡ª¡©¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ªÊ¹¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¥°¥Ã¥º»öÁ°ÈÎÇä¤¬´°Çä¸æÎé¤ÇÅöÆü¤ÎÄÉ²ÃÈÎÇä¤¬·èÄê¡ª
©¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¡¢º£²ó¤Î¥°¥Ã¥º»öÁ°ÈÎÇä¤¬¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç´°Çä¸æÎé¤Ë¡ª
¹¥É¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÅöÆü¤Î²ñ¾ì¤ÇÄÉ²ÃÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð±é¼Ô¤¬¥¥ã¥Ã¥Á―¤Ë¥¤¥é¥¹¥È²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥ä¥Ä¥êT¥·¥ã¥Ä¡×¤ä¡Ö¥¢¥ä¥Ä¥ê¥¢¥¯¥ー¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÈÖÁÈ¥í¥´¤ÎÆþ¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥ä¥Ä¥êT¥·¥ã¥Ä¡×¤ä¡Ö¥¢¥ä¥Ä¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡Ö¥¢¥ä¥Ä¥ê¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡¡～¶¦ÈÈ¼Ô¥é¥¤¥Ö～ ¡×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2025Ç¯4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë 20»þ00Ê¬～22»þ00Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡Û
Ë½§PIT¡¡¢¨¡Ö¶¦ÈÈ·ô¡×¡Ö¸«³Ø·ô¡×¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û
³Æ¼ïLIVE¥Á¥±¥Ã¥È¡§8,000±ß¡¡
ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡§2,500±ß
°ìÈÌÈÎÇä¼õÉÕÃæ
¢¨¶¦ÈÈ·ô¡¢¸«³Ø·ô¤Ï´û¤ËÈÎÇä½ªÎ»
https://www.tv-tokyo.co.jp/etudedokkiri/
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
»Ê²ñ¼Ô¡§¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¡¡¡¥¿ー¥²¥Ã¥È¡§¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
https://www.tv-tokyo.co.jp/etudedokkiri/
¡Ú¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡Û
https://twitter.com/ayaturisquad
¡Ú¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡Û
Ⓒ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ