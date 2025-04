TOMORROW X TOGETHERがK-POPグループとして初めて、中南米の大規模音楽フェスティバル<AXE Ceremonia>に出演する。開催日程は本日4月5日および6日だ。メキシコシティのビセンテナリオ公園で開催される<AXE Ceremonia>は、ラテン、ヒップホップ、ロック、EDM、インディーズなどさまざまなジャンルのアーティストが参加するなど、ラテンアメリカで最も有名なフェスティバルのひとつ。<AXE Ceremonia>出演を前にTOMORROW X TOGETHERは、以下のようにコメントした。

関連リンク



◆<WORLD TOUR「ACT : PROMISE」-EP.2- IN JAPAN>特設サイト◆TOMORROW X TOGETHER 日本オフィシャルサイト◆TOMORROW X TOGETHER 日本オフィシャルTwitter◆TOMORROW X TOGETHER オフィシャルTwitter◆TOMORROW X TOGETHER オフィシャルInstagram◆TOMORROW X TOGETHER オフィシャルTikTok◆TOMORROW X TOGETHER オフィシャルYouTubeチャンネル