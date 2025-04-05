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¢£¡ãASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN FES. 2025 in JAKARTA¡ä
5·î25Æü(Æü)¡¡Ecopark Ancol, Jakarta, INDONESIA
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ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / ELLEGARDEN (JP) / Homecomings (JP) / KANA-BOON (JP)
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ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / BECK (US) / QURULI (JP) / Regallily (JP)
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¢£¡ãASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN FES. 2025 in JAPAN¡ä
6·î01Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
open9:00 / start11:00 / ½ª±é20:30(Í½Äê)
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ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / ELLEGARDEN (JP) / ¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼ (JP) / VOICE OF BACEPROT (IDN) / and more...
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ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / The Adams (IDN) / BECK (US) / ¤¯¤ë¤ê (JP) / and more...
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KSCL-3580¡Á3581¡¡2,420±ß(ÀÇÈ´2,200±ß)
¢¨ÆÃÅµBlu-ray¡§¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¸åÆü²þ¤á¤Æ
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KSCL-3582¡¡1,100±ß(ÀÇÈ´1,000±ß)
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01. MAKUAKE
02. Little Lennon / ¾®¤µ¤Ê¥ì¥Î¥ó (Born in 1976 ver.)
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