¤Þ¤ë¤Çºù¤ÎÍÅÀº¡Äº£²Æ¤Ç·ÝÇ½³¦°úÂà¤ÎÆ»½Å¤µ¤æ¤ß¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤«¤é¿¤Ó¤ëÈþµÓ¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¡ª¡ÖÈþ¤·¤µ¤À¤ÀÏ³¤ì¡×¡Ö²ÄÎù¡×
¡¡º£²Æ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤òºÇ¸å¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ÎÆ»½Å¤µ¤æ¤ß¤¬£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¡÷£ò£é£ò£á£î£ä£ô£õ£ò£å¡²£ï£æ£æ£é£ã£é£á£ì¡¡¤µ¤ó¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥¹¥é¥Ã¤È¿¤Ó¤¿ÈþµÓ¤¬±Ç¤¨¤ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¤Æ¤ó¤Ü¤¦¥Ñ¡¼¥¯¤¬¡¢¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤ë»þ´ü¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡ª¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Ç¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Í¡×¤ÈÃÓÂÞ¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤äºù¤È±Ç¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤âÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö½Õ¤ÎµÕ¸÷¤Þ¤Ä¤ê¤Ç¤â¡¢¤µ¤æ¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤µÈþ¤·¤µ¤À¤ÀÏ³¤ì¤Ç¤¹¡×¡Öºù¤âåºÎï¤À¤±¤É¤µ¤æ¤ß¤ó¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¸«¤Æ¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤µ¤æ¤âºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö²ÄÎù¡Ê¤«¤ì¤ó¡Ë¡ª¡×¡Ö¤µ¤æ¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ãÂºÙ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£