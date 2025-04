¡È¥³¥¸¥³¥¸¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖBALLON¡×¤Î¹á¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÌþ¤µ¤ì¤è¡£°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤â

東京発のアロマブランド「 BALLON(バロン) 」から、『COJI-COJI(コジコジ)』のカプセルコレクションが登場。コジコジをはじめ、その仲間たちと一緒に香りを楽しめるアイテムがお目見えします。4月16日(水)の発売に先駆け、4月9日(水)から伊勢丹新宿店で開催されるコラボイベント「COJI-COJI at イセタン みんな役にたっているんだね」にて先行販売されるので、ぜひ足を運んでみて。

「BALLON」とコジコジのカプセルコレクションに注目石膏のアロマオーナメントを中心にさまざまな商品を生み出し、その独自の世界観が人気な「BALLON」。『ちびまる子ちゃん』の作者であるさくらももこ氏が描いた、遊んで食べて寝てるだけ、謎の宇宙生命体・コジコジとその仲間たちが繰り広げる漫画『COJI-COJI』との、カプセルコレクションが登場します。ラインナップは、BALLONを象徴するアイテムである「アロマオーナメント」や、漫画の1コマが描かれた「サシェオーナメント」、美しい扉絵がデザインされた「アロマバスソルト」の3アイテム。また、先行販売されるコラボイベントでは、限定の「アロマバスソルトセット」も登場するので、会場に行く予定の方はこちらも要チェックです!かわいすぎるアイテムはプレゼントにも◎まるで漫画から飛び出したような、コジコジの印象的な表情がみどころの「Aroma Ornament(アロマオーナメント)」(各 税込2970円)。コジコジのように無垢な香りのグレープフルーツと、アロマのラベンダーを100%天然精油だけでブレンドした“Pomelo(ポメロ)”の香りがセットされています。香りだけでなく、コジコジのユニークな表情にも癒されそうですね。「Sachet Ornament(サシェオーナメント)」(各 税込2200円)には、「メルヘンの国」のゆかいな仲間たちやコジコジのセリフ、いつも手元に置いておきたくなる漫画の1コマが描かれています。ラベンダーやペパーミント、レモングラスがブレンドされたオリジナルのハーブの香りは、モヤモヤをすっきりと晴らしてくれそう。12型の豊富なラインナップの中からお気に入りを見つけて、靴箱やクローゼット、トートバッグなどにそっと潜ませてみてはいかが?コジコジが歌う歌やセリフなど、物語からインスパイアされた香りやハーブがブレンドされた「Aroma Bath Salt(アロマバスソルト)」(各 880円)は、『COJI-COJI』の魅力の1つでもある美しい扉絵のパッケージにもご注目。4型とも香りが異なるので、その日の気分にあわせて選び、楽しいバスタイムを過ごしましょ。イベント限定のセットも手に入れて!『COJI-COJI』と伊勢丹が再びタッグを組み、2024年に続き2度目のコラボレーションとして「COJI-COJI at イセタン みんな役にたっているんだね」が開催。描き下ろしのイラストを落とし込んだオリジナルパッケージに、カプセルコレクションのアロマバスソルトを3種セットにした、会場限定の「アロマバスソルトセット」(税込2750円)が登場します。「COJI-COJI at イセタン みんな役にたっているんだね」概要期間:4月9日(水)〜15日(火)※4月9日(水)の店頭会場への入場は予約優先、予約はすでに終了しています会場:伊勢丹新宿店本館6階 センターパーク/ザ・ステージ#6コジコジから癒しをもらっちゃお『COJI-COJI』の物語の世界や、ゆかいな仲間たちと香りを楽しめる、今回のカプセルコレクション。商品はもちろん、パッケージもおしゃれでかわいいから、自分へのご褒美やプレゼントにもおすすめです。会場限定のアイテムも、見逃さないでくださいね!「BALLON× COJI-COJI(コジコジ)」カプセルコレクション詳細先行発売:4月9日(水)対象:イベント「COJI-COJI at イセタン みんな役にたっているんだね」/三越伊勢丹オンライン/MOODMARK by ISETAN全国発売:4月16日(水)BALLONオフィシャルオンラインブティック/BALLON POP UP SHOP/一部取扱店※BALLON ZOZO 店、BALLON BOUTIQUE 楽天市場店での販売はありません©さくらももこ「BALLON× COJI-COJI」カプセルコレクション詳細https://ballon.jp/参照元:株式会社ライブラリーデザイン プレスリリース