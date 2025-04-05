¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¡¢¥Ð¥Ã¥¸¥ç¡¢¥¸¥À¥ó¡¢¥È¥Ã¥Æ¥£¡¢¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¡Ä¡£¥»¥ê¥¨A¤ÇºÇ¤âÍ¥²í¤Ç·Ý½ÑÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï--¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿´°Á´³ÊÉÕ¤±¡Û
¡¡¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¡¢¥Ð¥Ã¥¸¥ç¡¢¥¸¥À¥ó¡¢¥È¥Ã¥Æ¥£¡¢¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¡Ä¡Ä¡£²ÚÎï¤Êµ»¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤¿¤Á¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±¥»¥ê¥¨A¤¬ºÇ¤â²Ú¤ä¤«¤À¤Ã¤¿1980Ç¯Âå¡Á2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ìÎ®¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢²áµî50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç¡¢ºÇ¤âÍ¥²í¤Ç·Ý½ÑÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤À¤ì¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¤³¤³¤Ë³ÊÉÕ¤±¤¹¤ë¡£¢¨Áª½ÐÂÐ¾Ý¡¦1975¡Ý76¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Ë¥»¥ê¥¨A¤Ç¥×¥ì¡¼¡¦¸½Ìò°úÂàºÑ¤ß¡½¡½¡½¢¡¡½¡½¡½¢¡¡½¡½¡½¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿--¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤á¤Ã¤¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¤¢¤¨¤ÆÆüËÜ¸ì¤ÇÄ¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡ÖÁÛÁüÎÏ¤Î¿Í¡×¡£°Õ³°À¤È¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ëÀ¤ËËþ¤Á¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»Ì¥Î»¤¹¤ë¡¢ÁÛÁüÎÏ¤ÈÁÏÂ¤À¤Ë°î¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÃ¸¢Åª¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¸Æ¾Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¡¼¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¥â¥À¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¥²í¤Ç·Ý½ÑÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤â¤Ï¤ä»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Ç¤¹¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤È¤·¤Æ³ç¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤ä¡ÈÍ·¤Ó¡É¤¬ºï¤®Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ºÇ¤â»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¤À¤ì¤À¤í¤¦¤«¡£¡¡¥»¥ê¥¨A¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤ÎÁ´À¹´ü¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢1980Ç¯Âå½éÆ¬¡Á2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Þ¤Ç¤Î20Ç¯´Ö¤À¡£80¡Ý81¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢½½¿ôÇ¯¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¡¼¥³¡¢¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥×¥é¥Æ¥£¥Ë¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹°ÎÂç¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤¬¼çÌò¤ò±é¤¸¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤é¤â¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¸¥ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥¾¡¼¥é¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Þ¥ó¥Á¡¼¥Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥È¥Ã¥Æ¥£¤È¤¤¤¦·Ý½ÑÅª¤Ê¡Ö10ÈÖ¡×¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÊÌ³Ê¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤È¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤À¤í¤¦¡£
¡Ö°Õ³°À¤È¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ëÀ¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¥¸¡¼¥³¤ä¥×¥é¥Æ¥£¥Ë¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¹çÍýÅª¤Ë¤¹¤é¸«¤¨¤ë¡£Ã±¤Ë¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ç²ÚÎï¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤¹¤ë¡È¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡É¤È¤·¤Æ¤Ê¤é¡¢¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¤â°ú¤±¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²æ¡¹¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£86Ç¯¤Î¥á¥¥·¥³¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¡£¤¿¤Ã¤¿£µÊ¬¤Î´Ö¤Ë¡Ö¿À¤Î¼ê¥´¡¼¥ë¡×¤È¡Ö£µ¿ÍÈ´¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò°¢Á³¤È¤µ¤»¤ë¤Õ¤¿¤Ä¤Î¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡É¤ò·è¤á¤Æ¸«¤»¤¿½à¡¹·è¾¡¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤À¡£¡¡¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤Ï¡¢¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÇÉ¼ê¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎËÉÙ¤µ¤È¡¢¤¤ï¤á¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò¶î»È¤·¤ÆÇ÷¤êÍè¤ëDF¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ´¤µî¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏGK¤Ë¤Þ¤Ç¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤«¤»¤Æ¤«¤éÍª¡¹¤ÈÎ®¤·¹þ¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÈþ³Ø¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà¤â¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤À¤Ã¤¿¡£¼«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò·è¾¡¤ËÆ³¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤ÎPK¼ºÇÔ¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿94Ç¯¥¢¥á¥ê¥«WÇÕ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤ò¸É¹â¤ÎÂ¸ºß¤¿¤é¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤Á¤é¤ò»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤ËÁª¤Ö¤«¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Èà¤é¤òÊÌ³Ê¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯É¾²Á¤ËÃÍ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¥Æ¥£¥Ë¡¢¥¸¡¼¥³¡¢¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó¡¢¥È¥Ã¥Æ¥£¤À¤í¤¦¡£¥×¥é¥Æ¥£¥Ë¤È¥¸¡¼¥³¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤«¤é²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥¹¤Ç¹¶·â¤ò±é½Ð¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤è¤ê¤â¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤½¤Î¿¿¹üÄº¤È¤¹¤ë¸ÅÅµÅª¤Ê¡Ö10ÈÖ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥¹¥×¥ê¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ë°î¤ì¤¿¥×¥é¥Æ¥£¥Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤òÐíâ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀäÌ¯¤Ê¥Ñ¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¥¸¡¼¥³¤Ï¡¢¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç80Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ÎÂç¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¥¸¥À¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼éÈ÷¼Ô¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«¤é¤Î¼þ°Ï¤Ë»þ¶õ¤ÎÏÄ¤ß¤òºî¤ê½Ð¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢98Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹WÇÕ·è¾¡¤Ç¤Î£²È¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Îò»ËÅª¤ÊÆÀÅÀ¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¥È¥Ã¥Æ¥£¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤Î³èÌö¤Î¾ì¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿00Ç¯Âå¡¢¤½¤·¤Æ10Ç¯Âå¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡Öµ¶£¹ÈÖ¡×¤È¤¤¤¦¿·¶ÃÏ¤ò³«¤¯¤³¤È¤ÇÂè°ìÀþ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¡ÈºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¡É¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎÃ¼¡¹¤Ë´Ñ¤ë¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»°¤ÄÀ±É¾²Á¤È¤·¤¿£µ¿Í¤â¡¢¥×¥é¥Æ¥£¥Ë¤é¤ËÆùÇö¤¹¤ë°ÎÂç¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤¿¤Á¤À¡£¥´¡¼¥ë¤è¤ê¤â¥¢¥·¥¹¥È¤òÀ¸¤¹ÃÈå¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥ô¥£¥¢¥Ã¥ê¡¢¥ô¥£¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥â¥ó¥Æ¥Ã¥é¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥¨¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤µ¤»¤¿¥Þ¥ó¥Á¡¼¥Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸åÈ¾¤òÁ÷¤Ã¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì°¦¤µ¤ì¤¿¥¾¡¼¥é¡£¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥ë¥¤¡¦¥³¥¹¥¿¤Ï¡¢²ÚÎï¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤È·Ý½ÑÅª¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ç¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¡¢15Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤Æ10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤Ï¡¢¤â¤·23ºÐ¤ÇÉ¨¤ËÂç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤ä¥È¥Ã¥Æ¥£¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»þÂå¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤¯É¾²Á¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ß¥é¥ó°ÜÀÒ»þ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼ÐÍÛ´ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï¤½¤ÎºÍÇ½¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤ë¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æó¤ÄÀ±¡¢°ì¤ÄÀ±É¾²Á¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤Î²ÚÎï¤Ê¥Ü¡¼¥ë»«¤¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËËþ¤Á¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¶Ã¤¤ËËþ¤Á¤¿¥´¡¼¥ë¤Ç²æ¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¡¢¥»¥ê¥¨£Á¤ÎÎò»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿³ÊÉÕ¤±°ìÍ÷¡Û¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤Î¸«Êý¢ª¡Ê¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Î¼ç¤Ê½êÂ°¥¯¥é¥Ö¡¿¹ñÀÒ¤Þ¤¿¤ÏÂåÉ½¡Ë¡£Æ±ÅùµéÆâ¤ÎÊÂ¤Ó¤ÏÀ¸Ç¯·îÆü½ç¡£¢£¸Þ¤ÄÀ±¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¡Ê¥Ê¥Ý¥ê¡¿¸µ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¡Ë¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¸¥ç¡Ê¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ê¤É¡¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¢£»Í¤ÄÀ±¥¸¡¼¥³¡Ê¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¡¿¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥×¥é¥Æ¥£¥Ë¡Ê¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡¿¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó¡Ê¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡¿¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥È¥Ã¥Æ¥£¡Ê¥í¡¼¥Þ¡¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¢£»°¤ÄÀ±¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Þ¥ó¥Á¡¼¥Ë¡Ê¥µ¥ó¥×¥É¥ê¥¢¤Ê¤É¡¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¥¸¥ã¥ó¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥¾¡¼¥é¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¤Ê¤É¡¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥ë¥¤¡¦¥³¥¹¥¿¡Ê¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ê¤É¡¿¸µ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¡Ë¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¡Ê¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¡Ê¥ß¥é¥ó¡¿¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë¢£Æó¤ÄÀ±¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥ç¡¼¥Ë¡Ê¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¼¥Ë¡Ê¥í¡¼¥Þ¤Ê¤É¡¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¥Ç¥ä¥ó¡¦¥µ¥Ó¥Á¥§¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥ß¥é¥ó¡¿¸µ¥æ¡¼¥´¥¹¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥ì¥³¥Ð¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ê¤É¡¿¸µ¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡Ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥«¥Ã¥µ¡¼¥Î¡Ê¥í¡¼¥Þ¤Ê¤É¡¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¥ô¥§¥¹¥ì¥¤¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¿¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡Ë¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥¹¥È¡¼¥ì¡Ê¥Ñ¥ì¥ë¥â¤Ê¤É¡¿¸µ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¡Ë¢£°ì¤ÄÀ±¥¨¥Ð¥ê¥¹¥È¡¦¥Ù¥Ã¥«¥í¥Ã¥·¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ê¤É¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñÀÒ¡Ë¥²¥ª¥ë¥²¡¦¥Ï¥¸¡Ê¥Ö¥ì¥·¥¢¡¿¸µ¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂåÉ½¡Ë¥É¥é¥¬¥ó¡¦¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¡¿¸µ¥æ¡¼¥´¥¹¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¡Ë¥Õ¥ê¥¹¥È¡¦¥¹¥È¥¤¥Á¥³¥Õ¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡¿¸µ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¥æ¡¼¥ê¡¦¥¸¥ç¥ë¥«¥¨¥Õ¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¿¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡Ê¥ß¥é¥ó¡¿¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ù¥í¥ó¡Ê¥é¥Ä¥£¥ª¤Ê¤É¡¿¸µ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¡Ë ¥É¥á¥Ë¥³¡¦¥â¥ë¥Õ¥§¥ª¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¤Ê¤É¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñÀÒ¡Ë¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥Æ¥£¡Ê¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ê¤É¡¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡ËÊ¸¡üÊÒÌîÆ»Ïº¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿ËÝÌõ²È¡Ë¢¨¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È£²·î£¶Æü¹æ¤Îµ»ö¤ò²ÃÉ®¡¦½¤Àµ
¡Ú²èÁü¡Û²Ú¤ä¤«¤Ë²ÄÎù¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Çµ±¤¯¡ªÀ¤³¦¤Î¡ÈÈþ½÷¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡Ö°Õ³°À¤È¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ëÀ¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¥¸¡¼¥³¤ä¥×¥é¥Æ¥£¥Ë¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¹çÍýÅª¤Ë¤¹¤é¸«¤¨¤ë¡£Ã±¤Ë¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ç²ÚÎï¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤¹¤ë¡È¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡É¤È¤·¤Æ¤Ê¤é¡¢¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¤â°ú¤±¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²æ¡¹¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£86Ç¯¤Î¥á¥¥·¥³¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¡£¤¿¤Ã¤¿£µÊ¬¤Î´Ö¤Ë¡Ö¿À¤Î¼ê¥´¡¼¥ë¡×¤È¡Ö£µ¿ÍÈ´¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò°¢Á³¤È¤µ¤»¤ë¤Õ¤¿¤Ä¤Î¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡É¤ò·è¤á¤Æ¸«¤»¤¿½à¡¹·è¾¡¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤À¡£¡¡¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤Ï¡¢¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÇÉ¼ê¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎËÉÙ¤µ¤È¡¢¤¤ï¤á¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò¶î»È¤·¤ÆÇ÷¤êÍè¤ëDF¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ´¤µî¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏGK¤Ë¤Þ¤Ç¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤«¤»¤Æ¤«¤éÍª¡¹¤ÈÎ®¤·¹þ¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÈþ³Ø¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà¤â¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤À¤Ã¤¿¡£¼«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò·è¾¡¤ËÆ³¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤ÎPK¼ºÇÔ¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿94Ç¯¥¢¥á¥ê¥«WÇÕ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤ò¸É¹â¤ÎÂ¸ºß¤¿¤é¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤Á¤é¤ò»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤ËÁª¤Ö¤«¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Èà¤é¤òÊÌ³Ê¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯É¾²Á¤ËÃÍ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¥Æ¥£¥Ë¡¢¥¸¡¼¥³¡¢¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó¡¢¥È¥Ã¥Æ¥£¤À¤í¤¦¡£¥×¥é¥Æ¥£¥Ë¤È¥¸¡¼¥³¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤«¤é²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥¹¤Ç¹¶·â¤ò±é½Ð¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤è¤ê¤â¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤½¤Î¿¿¹üÄº¤È¤¹¤ë¸ÅÅµÅª¤Ê¡Ö10ÈÖ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥¹¥×¥ê¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ë°î¤ì¤¿¥×¥é¥Æ¥£¥Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤òÐíâ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀäÌ¯¤Ê¥Ñ¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¥¸¡¼¥³¤Ï¡¢¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç80Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ÎÂç¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¥¸¥À¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼éÈ÷¼Ô¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«¤é¤Î¼þ°Ï¤Ë»þ¶õ¤ÎÏÄ¤ß¤òºî¤ê½Ð¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢98Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹WÇÕ·è¾¡¤Ç¤Î£²È¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Îò»ËÅª¤ÊÆÀÅÀ¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¥È¥Ã¥Æ¥£¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤Î³èÌö¤Î¾ì¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿00Ç¯Âå¡¢¤½¤·¤Æ10Ç¯Âå¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡Öµ¶£¹ÈÖ¡×¤È¤¤¤¦¿·¶ÃÏ¤ò³«¤¯¤³¤È¤ÇÂè°ìÀþ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¡ÈºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¡É¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎÃ¼¡¹¤Ë´Ñ¤ë¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»°¤ÄÀ±É¾²Á¤È¤·¤¿£µ¿Í¤â¡¢¥×¥é¥Æ¥£¥Ë¤é¤ËÆùÇö¤¹¤ë°ÎÂç¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤¿¤Á¤À¡£¥´¡¼¥ë¤è¤ê¤â¥¢¥·¥¹¥È¤òÀ¸¤¹ÃÈå¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥ô¥£¥¢¥Ã¥ê¡¢¥ô¥£¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥â¥ó¥Æ¥Ã¥é¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥¨¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤µ¤»¤¿¥Þ¥ó¥Á¡¼¥Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸åÈ¾¤òÁ÷¤Ã¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì°¦¤µ¤ì¤¿¥¾¡¼¥é¡£¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥ë¥¤¡¦¥³¥¹¥¿¤Ï¡¢²ÚÎï¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤È·Ý½ÑÅª¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ç¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¡¢15Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤Æ10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤Ï¡¢¤â¤·23ºÐ¤ÇÉ¨¤ËÂç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤ä¥È¥Ã¥Æ¥£¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»þÂå¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤¯É¾²Á¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ß¥é¥ó°ÜÀÒ»þ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼ÐÍÛ´ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï¤½¤ÎºÍÇ½¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤ë¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æó¤ÄÀ±¡¢°ì¤ÄÀ±É¾²Á¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤Î²ÚÎï¤Ê¥Ü¡¼¥ë»«¤¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËËþ¤Á¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¶Ã¤¤ËËþ¤Á¤¿¥´¡¼¥ë¤Ç²æ¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¡¢¥»¥ê¥¨£Á¤ÎÎò»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿³ÊÉÕ¤±°ìÍ÷¡Û¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤Î¸«Êý¢ª¡Ê¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Î¼ç¤Ê½êÂ°¥¯¥é¥Ö¡¿¹ñÀÒ¤Þ¤¿¤ÏÂåÉ½¡Ë¡£Æ±ÅùµéÆâ¤ÎÊÂ¤Ó¤ÏÀ¸Ç¯·îÆü½ç¡£¢£¸Þ¤ÄÀ±¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¡Ê¥Ê¥Ý¥ê¡¿¸µ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¡Ë¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¸¥ç¡Ê¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ê¤É¡¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¢£»Í¤ÄÀ±¥¸¡¼¥³¡Ê¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¡¿¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥×¥é¥Æ¥£¥Ë¡Ê¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡¿¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó¡Ê¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡¿¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥È¥Ã¥Æ¥£¡Ê¥í¡¼¥Þ¡¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¢£»°¤ÄÀ±¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Þ¥ó¥Á¡¼¥Ë¡Ê¥µ¥ó¥×¥É¥ê¥¢¤Ê¤É¡¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¥¸¥ã¥ó¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥¾¡¼¥é¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¤Ê¤É¡¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥ë¥¤¡¦¥³¥¹¥¿¡Ê¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ê¤É¡¿¸µ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¡Ë¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¡Ê¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¡Ê¥ß¥é¥ó¡¿¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë¢£Æó¤ÄÀ±¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥ç¡¼¥Ë¡Ê¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¼¥Ë¡Ê¥í¡¼¥Þ¤Ê¤É¡¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¥Ç¥ä¥ó¡¦¥µ¥Ó¥Á¥§¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥ß¥é¥ó¡¿¸µ¥æ¡¼¥´¥¹¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥ì¥³¥Ð¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ê¤É¡¿¸µ¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡Ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥«¥Ã¥µ¡¼¥Î¡Ê¥í¡¼¥Þ¤Ê¤É¡¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¥ô¥§¥¹¥ì¥¤¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¿¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡Ë¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥¹¥È¡¼¥ì¡Ê¥Ñ¥ì¥ë¥â¤Ê¤É¡¿¸µ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¡Ë¢£°ì¤ÄÀ±¥¨¥Ð¥ê¥¹¥È¡¦¥Ù¥Ã¥«¥í¥Ã¥·¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ê¤É¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñÀÒ¡Ë¥²¥ª¥ë¥²¡¦¥Ï¥¸¡Ê¥Ö¥ì¥·¥¢¡¿¸µ¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂåÉ½¡Ë¥É¥é¥¬¥ó¡¦¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¡¿¸µ¥æ¡¼¥´¥¹¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¡Ë¥Õ¥ê¥¹¥È¡¦¥¹¥È¥¤¥Á¥³¥Õ¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡¿¸µ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¥æ¡¼¥ê¡¦¥¸¥ç¥ë¥«¥¨¥Õ¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¿¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡Ê¥ß¥é¥ó¡¿¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ù¥í¥ó¡Ê¥é¥Ä¥£¥ª¤Ê¤É¡¿¸µ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¡Ë ¥É¥á¥Ë¥³¡¦¥â¥ë¥Õ¥§¥ª¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¤Ê¤É¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñÀÒ¡Ë¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥Æ¥£¡Ê¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ê¤É¡¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡ËÊ¸¡üÊÒÌîÆ»Ïº¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿ËÝÌõ²È¡Ë¢¨¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È£²·î£¶Æü¹æ¤Îµ»ö¤ò²ÃÉ®¡¦½¤Àµ