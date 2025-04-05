ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤¬Í¾·×¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¡ÄÅÜ¤é¤ì¤ë¤±¤É¡×¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×·ÐºÑ¤ò¿´ÇÛ
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê74¡Ë¤¬5Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡Ê78¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï·Êµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤¬Í¾·×¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£Í¾·×¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤±¤É¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦³À²ÖÀµ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¤Î¤È¤³¤íÀ¤³¦¤ÏÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¤¨¡£³ô²Á¤¬¤³¤ì¤À¤±²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤äÀ¨¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¡£À¨¤¤È¿È¯Çã¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤Í¡£¤¤¤ä¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é·ÐºÑ¤Í¤¨¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×´Ø·¸¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ÊÆ¹ñ¤ËÀ¸»º¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢ËÇ°×ÀÖ»ú¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÄÉ²Ã¤Ç°ìÎ§10¡ó¤Î´ØÀÇ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ËÇ°×ÀÖ»ú¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ¤Ë¾å¾è¤»¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï·×24¡ó¤ò²Ý¤¹¡£9Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Æ°¤¹¤ë¡£