¹Ã»Ò±à¤ÇÎÞ¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤ÇÎÞ¡ÄÀìÂç¾¾¸Í¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Þ¥óµÈ²¬Æ»ÂÙ¤¬¿ÀÆàÀîÂç¼ç¾¤È¤·¤ÆÌîµå¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ËÄ©¤à
¡¡¡þ¿ÀÆàÀîÂç³ØÌîµå1Éô¥ê¡¼¥°¡¡Âè1½µÂè1Æü¡¡¿ÀÆàÀîÂç 14¡½5 ¶Í°þ²£ÉÍÂç¡Ê2025Ç¯4·î5Æü¡¡´ØÅì³Ø±¡Âç¥®¥ª¥ó¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡2µ¨Ï¢Â³¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¿ÀÆàÀîÂç¤¬14¡½5¤Ç¶Í°þ²£ÉÍÂç¤ËÂç¾¡¤·¡¢³«ËëÀï¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£5²ó¤Ë°ìµó4ÆÀÅÀ¡¢7²ó¤Ë6ÆÀÅÀ¤È¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡´ßÀîÍºÆó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤·¤Ä¤³¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³§¤¬Å°Äì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£4Ç¯À¸¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëµÈ²¬Æ»ÂÙ¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤â1ÆÀÅÀ1µ¾ÂÇ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÀìÂç¾¾¸Í¡ÊÀéÍÕ¡Ë»þÂå¤«¤é´¶¾ð¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¥¬¥Ã¥Ä¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¤³¤ÎÆü¤â¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¿¿¤Ã¹õ¡£¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤¥²¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï1ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¾ð¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤ÉËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î³§¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯½©¤«¤éºò½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç±þ±çÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡£ÀìÂç¾¾¸Í»þÂå¤Ï3Ç¯½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥×¥íÃíÌÜ¤Î³°Ìî¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÀÆàÀîÂç¤Ç¤Ï1Ç¯½©°Ê¹ß¤Ï¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì¤«¤é±ó¤Î¤¤¤¿¡£
¡¡¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¡¢¶µ°÷»ÖË¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¡¢¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¿ÀÆàÀîÂç¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ë1Ç¯¤Î»þ¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¡È4Ç¯´Ö¡¢¶µ¿¦¤ÈÌîµå¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÙ¡¢5·îËö¤Ë¤Ï¶µ°é¼Â½¬¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£ÊÙ¶¯¤ÈÌîµå¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Âç³ØÀ¸³è¡£ºÇ¸å¤Î1Ç¯¤Ï¾¯¤·¤À¤±Ìîµå¤Ë¥¦¥¨¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡µÈ²¬¤Ï±þ±çÃÄÄ¹¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¾å¤«¤é¸«¤ë»ëÅÀ¤âÀ¨¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µîÇ¯¤ß¤¿¤¤¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤â¸«¤¿¤·¡¢¤É¤óÄì¤Î¥Á¡¼¥à¤â¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÉÁ¤¯¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÈÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡É¤ÈÁ´°÷¤Ç»×¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¡£Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ê¤¤ê¤¿¤¤¡×¡£¹â¹»»þÂå¤è¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´é¤Ç·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂç³Ø¤ÇÌîµå¤ò°úÂà¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Ç¡¢»Ä¤ê1Ç¯¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÀìÂç¾¾¸Í»þÂå¡¢3Ç¯½Õ¤ÎÁªÈ´¤Ç¤Ï³°Ìî¼éÈ÷¤Ç¸å°ï¤·¡¢ÇÔÀï¸å¤ËÂçµã¤¤·¤¿¡£3Ç¯²Æ¤ÎÀéÍÕÂç²ñ·è¾¡¤Ç¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¥¢¡¼¥Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¹Ã»Ò±à¤ËÆ³¤¡¢Âçµã¤¤·¤¿¡£ÎÞ¤Î¿ô¤À¤±¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿µÈ²¬¤¬½¸ÂçÀ®¤Î1Ç¯¤ËÄ©¤à¡£¡Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌîµåÃ´Åö¥¥ã¥Ã¥×¡¦ÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë