ÀõÅÄ¿¿±û9Ç¯¤Ö¤êSOI½Ð±é¤Ç´ÑµÒÌ¥Î»¡¡¹â¶¶ÂçÊå¤é4¿Í¤Ç¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ê¥³¥é¥Ü¤ËÇï¼ê³åºÓ¡Ú¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡Û
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼2025¡×Âçºå¸ø±é
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡ÊSOI¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼2025¡×¤¬5Æü¡¢Âçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊRACTAB¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤Ï¥½¥í¤Ç¡Ö¥Ü¥ì¥í¡×¤ò±é¤¸¤¿¤Û¤«¡¢Â¼¸µºÈÃæ¤µ¤ó¡¢¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¡¢Í§Ìî°ì´õ¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤âÈäÏª¡£´ÑµÒ¤«¤éÇï¼ê³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡ÀõÅÄ¤µ¤ó¤ÏÁ°È¾¤Î¥È¥ê¤Ç¥Ü¥ì¥í¤òÈäÏª¡£¥ê¥ó¥¯¾å¤Ç»Ñ¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÀÅ¤«¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤«¤é½ù¡¹¤ËÂç¤¤¯¡¢¶¯¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥°¥é¥à¡£±éµ»¸å¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È´¿·Þ¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÂ¼¸µ¤µ¤ó¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¡¢Í§Ìî¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÈäÏª¡£ÃË½÷¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤¬ÀõÅÄ¤µ¤ó¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤Æ¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢4¿Í¤¬À¸¤ß½Ð¤¹À¤³¦´Ñ¤Ë²ñ¾ì¤â¤¦¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£6¸ø±é¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ³ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀõÅÄ¤µ¤ó¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¤Ï½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤È¾Ð´é¤ÇÊÂ¤ó¤Ç´ÑµÒ¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¡¢¥é¥¹¥È¤Î¥ê¥ó¥¯¼þ²ó¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¶á¤¯¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¢£¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡×
¡¡1986Ç¯¤ËËÌÊÆ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡£ÎòÂåÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ä¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÀõÅÄ¤µ¤ó¤¬9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»²²Ã¡£Â¼¸µ¤µ¤ó¡õ¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¸½Ìò¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤ÏÅçÅÄËã±û¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡¢»°±ºÍþÍè¡õÌÚ¸¶Î¶°ì¡ÊÂçºå¸ø±é¤Î¤ß¡Ë¡¢Èõ¸ý¿·ÍÕ¡¢ÀéÍÕÉ´²»¡¢º´Æ£½Ù¡¢ÄÛ°æÃ£Ìé¡¢Í§Ìî°ì´õ¡¢ÃæÅÄÍþ»Î¤é¤¬½Ð±é¡£Âçºå¸ø±é¤Ï4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢6Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìÏÂÌôÉÊRACTAB¥É¡¼¥à¤Ç¡¢»¥ËÚ¸ø±é¤Ï4·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë»¥ËÚ»Ô·î´¨ÂÎ°é´Û¥¹¥±¡¼¥È¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë