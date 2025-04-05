ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¡È°ã¤¤¡É¡Ö²¿¤È¤«¤Ê¤é¤ó¤Î¤«¡×¡¡Å¨ÃÏ¤ÇÈ¯¸«¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥¹¥¿¡¼¤ËÁûÁ³
µåÃÄ¸ø¼°SNS¤¬¡Ö¥ï¥ó¡¦¥Ä¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥Á¡×¤È¾Ò²ð
¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º 3¡¼2 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤Ï8¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î»î¹ç·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Î¡È°ã¤¤¡É¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµåÃÄ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï»î¹çÁ°¡¢µå¾ì¤ËÆþ¤ë1¡¢2ÈÖ¥³¥ó¥Ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¡Ö¥ï¥ó¡¦¥Ä¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥Á¡×¤È¤¤¤¦Ê¸ÌÌ¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£Ãã¿§¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ËÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¡¢¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÂçÃ«¤ËÂÐ¤·¡¢¾å²¼¤ËÆ±¤¸´ñÈ´¤ÊÊÁ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤ÏÂçÃ«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¥«¥Ã¥±¥¨¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥ª¡¼¥é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÉþÁõ¤ÎÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÉþ¤ÏÄá¡©¡×¡ÖÄá¡©¡¡¤ÎÊÁ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤¤¤Ä¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¡Ö¥à¡¼¥¡¼¤·¤«»÷¹ç¤ï¤Í¤§¡×¡Ö»äÉþ¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤ó¤Î¤«¡©¡¡¾Ð¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂçÃ«¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÀË¤·¤¯¤âÏ¢¾¡¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤Ç¤âÏÃÂêÀ¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¡£¥×¥ì¡¼¤Ç¤â°ã¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤Ä2¿Í¤Ë¡¢¼¡Àï¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë