¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤ªÌÜ¡¹¤Î»ÒÇ¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤¿·ë²Ì¡Ä´ÓÏ½¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ø·àÅª¤Ê¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¤¬51ËüÉ½¼¨¡ÖµõÌµ´é¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¤Í¡×
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ü¤ó¤¿¡Ê¾®·§¹áÆà»Ò¡Ë(@dorodangobonta)¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤Î2Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£1Ëç¤Ï»ÒÇ»þÂå¤Î¤Þ¤ó´Ý¤ª¤á¤á¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¡¢¤â¤¦1Ëç¤ÏÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¡ÖµõÌµ´é¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢X¤Ç51Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡Ê¢¨¼¹É®»þÅÀ¡Ë¤µ¤ì¡¢¡Ö¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¡¢Âç¤¤¯¤Æ¤â¡¢Ç¤µ¤ó¤Î²Ä°¦¤¤¤Ï±Êµ×ÉÔÌÇ¤Ç¤¹～¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î¼ÁÎÌ¤¬¥Þ¥·¥Þ¥·¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Í¤³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï- ¤Ü¤ó¤¿¡Ê¾®·§¹áÆà»Ò¡Ë (@dorodangobonta) March 19, 2025
»Ò¤É¤â¤Î»þ¤âÂç¿Í¤â»þ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í pic.twitter.com/xilcUkU07h
Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¥³¥¤¥â¤Á¤ã¤ó
º£²ó¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¥¥¸¥È¥éÇ¤Î¡Ö¥³¥¤¥â¡×¤Á¤ã¤ó¡£»ÒÇ¤Î»þ¤Ë¾®°ò¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡Ö¥³¥¤¥â¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
º£²ó¤Î¼çÌò¡Ö¥³¥¤¥â¡×¤Á¤ã¤ó
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥³¥¤¥â¤Á¤ã¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥³¥¤¥â¤Á¤ã¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î³¨
¼«Ê¬¤Î³¨¤òÄ¯¤á¤ë¥³¥¤¥â¤Á¤ã¤ó
º£²ó»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥¤¥â¤Á¤ã¤ó¤Î2Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£1Ëç¤Ï¥³¥¤¥â¤Á¤ã¤ó¤Î»ÒÇ»þÂå¤Î»Ñ¤Ç¡¢¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¥³¥¤¥â¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤ó´Ý¤ÊÌÜ¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
»ÒÇ»þÂå¤Î¥³¥¤¥â¤Á¤ã¤ó
¤â¤¦1Ëç¤Ï¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¥³¥¤¥â¤Á¤ã¤ó¤¬»ÒÇ»þÂå¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¡ÖµõÌµ´é¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ¥³¥¤¥â¤Á¤ã¤ó¤ÏÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¥³¥¤¥â¤Á¤ã¤ó¤ÏËþÂ¤¹¤ë¤È¤³¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¥³¥¤¥â¤Á¤ã¤ó¤ÎÀäÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÌþ¤·¸ú²ÌÈ´·²¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥¤¥â¤Á¤ã¤ó¤ÎµõÌµ´é
»ÒÇ»þÂå¤Î¥³¥¤¥â¤Á¤ã¤ó¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤°¤é¤¤¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÎ¾ÏÓ¤«¤é°î¤ì½Ð¤¹¤Û¤ÉÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿¥³¥¤¥â¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î»þ¤âÂç¿Í¤â»þ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï°ÎÂç¤Ç¤¹¤Í¡ª
Ç¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËX¥æー¥¶ー¤â¶¦´¶¤ÎÀ¼
¤½¤ó¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ËX¥æー¥¶ー¤«¤é¤â¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖÁ´¤¯¤â¤Ã¤ÆÆ±´¶¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë»ÍÏ»»þÃæ²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤À¸¤Êª¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¤ÈËèÆü»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖËèÆü²Ä°¦¤¤¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Æ°Êª¤Ç¤¹¡×¡Ö¾®¤µ¤¤¥³¥¤¥â¤Á¤ã¤ó¤â¤º¤Ã¤·¤ê¤·¤¿¥³¥¤¥â¤Á¤ã¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ü¤ó¤¿¡Ê¾®·§¹áÆà»Ò¡Ë(@dorodangobonta)¡×¤Ç¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥³¥¤¥â¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¥³¥¤¥â¤Á¤ã¤ó¤Î³¨¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¼Ì¿¿Äó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ü¤ó¤¿¡Ê¾®·§¹áÆà»Ò¡Ë(@dorodangobonta)¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§MIZ
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£