³«Ëë£³Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì↘£³Ï¢ÇÔ¤Ç£±£°°Ì¡¡¾ÅÆî¤Î»³¸ýÃÒ´ÆÆÄ¡ÖÌäÂê¤Ï¼«Ê¬¡×¤È¸ì¤ë²ÝÂê¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý
¡¡¾ÅÆî¤Ï£¶Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÌ¾¸Å²°Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë£³Ï¢¾¡¤Ç°ì»þ¤Ï¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢£²°ú¤Ê¬¤±¤Î¸å¤Ë£³Ï¢ÇÔ¤Ç£±£°°Ì¤Þ¤Ç¸åÂà¡£³«ËëÄ¾¸å¤ÎÄãÌÂ¤«¤é£²Ï¢¾¡¤ÈÉüÄ´¤·¤Æ¤¤¿Ì¾¸Å²°¤ËÂÐ¤·¡¢»³¸ýÃÒ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸µ¡¹¡¢Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¥Á¡¼¥à¡£ºÇ½é¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¤ÏÀµÄ¾¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¶òÄ¾¤Ë¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È·Ù²ü¿´¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡£³Ï¢ÇÔÃæ¤Ï£±ÆÀÅÀ£·¼ºÅÀ¤È¹¶¼é¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ë°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«ÊÑ¤Ê´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤Ï¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ë¡×¤È»Ø´ø´±¡££°¡½£²¤ÈÇÔ¤ì¤¿Á°Àá¤ÎÀîºêÀï¤Ç¤Ï¡¢Á°Êý¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¶¡µë¤Ç¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡Öµ»½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¡£Áª¼ê¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¡×¤È¼«¿È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÌð°õ¤ò¸þ¤±¤¿¡£ÁÀ¤¤¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Àµ²ò¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁª¼ê¤Ë¼«È¯Åª¤ËÁª¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Áª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿°ÜÀÒ´ü¸Â¤Î½ªÈ×¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿£Í£Æ±üÇ¸ÇîÎ¼¡¢£Æ£×¾®ÅÄÍµÂÀÏº¡¢£Ç£Ë»å¸¶¹É»ËÏº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÃÄ§¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼«È¯Åª¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÉôÊ¬¤ò´üÂÔ¤·¡¢º£Âç»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¡£±üÇ¸¤Ï·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢Áê¼ê¡¢Ì£Êý¤ò¸«¤ë¤È¤³¤í¤ËÄ¹¤±¤¿Áª¼ê¡£¡Ê¾®ÅÄ¡ËÍµÂÀÏº¤Ïµ»½Ñ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤ê¡¢µ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤¹´Ø·¸À¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥È¡Ê»å¸¶¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÂ¸µÎ¾Êý¤Îµ»½Ñ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¥¹¥È¥í¥ó¥°¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿»Ø´ø´±¡£¿·ÀïÎÏ¤ÎÍ»¹ç¤â¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¤ò¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£»³¸ý´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£