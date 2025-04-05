¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«ÀÕorÂ¾ÀÕ¡©´°àú¼çµÁ¤¬±Æ¶Á¤â¡Ä¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¶ì¤·¤àÅö»ö¼Ô¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Î´é¿§¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡× ÀÕÇ¤¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«
¡¡º£¡¢¤¢¤ë½ñÀÒ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¿Í¤Ï¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡×¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¥ß¥¹¤·¤¿¤È¤¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÁê¼ê¤ËÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¾¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¼«Ê¬¤¬°¤¤¡Ä¡×¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ç¶ì¤·¤à¡¢¤ë¤ê¤³¤µ¤ó¡Ê40¡Ë
¡¡¼Â¤Ïº£¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼«ÀÕ´¶¤òÊú¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÉâµ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¡×¡Ö»±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅ·µ¤Í½Êó¤ò¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬°¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¿Í¤Î¤»¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÌäÂê¤À¤¬¡¢¼«¤é¤ò¶ì¤·¤á¤ë¡Ö¼«ÀÕ¤ÎÇ°¡×¤È¡¢¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¡ØABEMA Prime¡Ù¤ÇÅö»ö¼Ô¡¢ÀìÌç²È¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¢£¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ç¶ì¤·¤à¡¢¤ë¤ê¤³¤µ¤ó¡Ê40¡Ë
¡¡¡Ö»×¹Í²óÏ©¼«ÂÎ¤¬¼«ÀÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡¢¤ë¤ê¤³¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¶ì¤·¤à1¿Í¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¡Ö¡Ê»Å»ö¤ÎÌÌÃÌ¤Ç¡ËÇº¤ß¤´¤È¤ä²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ×Ë¾¤Ê¤É¡¢Ä¹¡¹Ãý¤ë¤ó¤À¤±¤É¾å»Ê¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä²¿¤òÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²ÈÄí¤Ç¤â¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤òÊú¤¯¤È¤¤¤¦¡£ËèÄ«5»þ¤Ëµ¯¤¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¤ªÊÛÅö¤äÀöÂõ¤Ê¤É¤Î²È»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¶À¤È¤«±ø¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤ë¤ê¤³¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¡¢´°àú¼çµÁ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¿Í¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Î´é¿§¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤±¤É¡¢Çº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤òÊú¤¯¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©¡¡
¡¡¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Îº¬ËÜÍµ¹¬»á¤Ï¡¢¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤òÊú¤¯¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð´°àú¼çµÁ¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤À¤È»×¤¦¡£¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤¬¸ýÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÍýÁÛ¼çµÁ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤È¡¢´ð½à¤òÃ£À®¤·¤Æ¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÍýÁÛ¤Î´ð½à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÀß¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡Àº¿À¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤È¡¢²õ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥¹È´¤¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤È»×¤¦¡£´°àú¼çµÁ¤Ç¤âÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢°û¤ß²°¤Ç¶òÃÔ¤ò¸À¤¨¤ëÊý¤Ï¡¢¥¬¥¹È´¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤ÈÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Ê¸É®²È¤Ç¾ðÊó¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Îº´¡¹ÌÚ½Ó¾°»á¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂ¾ÀÕ»×¹Í¤Î¿Í¤¬°ÛÍÍ¤ËÂ¿¤¤¤¬¡¢¡ÊÂ¾ÀÕ»×¹Í¤Ï¡ËÍýÁÛ¼çµÁ¤ä´°àú¼çµÁ¤È»÷¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼«ÀÕ¤âÂ¾ÀÕ¤âÌð°õ¤Î¸þ¤«¤¦Êý¸þ¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¼Â¤Ïº¬¤Ã¤³¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤À¤«¤é·ë¶É¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢£º£¤ÏÀÕÇ¤¤Î½êºß¤¬Ê¬»¶²½
¡¡º¬ËÜ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÎ¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Á´ÂÎ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢ÀÕÇ¤¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐºö¤Ç¾¼ÏÂ·¿¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¸º¾¯¤·¡¢¸¢Íø¤ä¼«Í³¤òÂº½Å¤¹¤ë¸Ä¿Í¼çµÁ¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÀÕÇ¤¤¬¸Ä¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¶ÉÌÌ¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÀÕÇ¤¤Î½êºß¤¬Ê¬»¶²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÕ¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Á¤ã¤¦¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÁêÂÐÅª¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È¼ÂÎÏ¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¹¶¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡Êº¬ËÜ»á¡Ë
¡¡ºî²È¤ÎÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤Ï¡¢ÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¡Öº£¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤¹¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈµÕ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë