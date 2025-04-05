¡Ú´í¸±¡Û´¨¤¹¤®¤Æ¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¡×¥¹¥È¡¼¥Ö¤ËÃí¤®ÇúÈ¯¡ÄÃËÀ¤¬µðÂç¤Ê±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤âÇ³¤¨¤ëÉþÃ¦¤®¼Î¤Æ´ñÀ×¤ÎÌµ½ý¡¡¥È¥ë¥³
¥È¥ë¥³¤Ç´¨¤µ¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤Æ¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¥¹¥È¡¼¥Ö¤ËÃí¤®ÂçÇúÈ¯¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¾×·â¤Î½Ö´Ö¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÇ³¤¨¤ëÉþ¤òÃ¦¤®¼Î¤ÆÉ¬»à¤Ë¾Ã²Ð¡£¹¬¤¤¤Ë¤âÌµ½ý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À°È÷¹©¾ì¤ÇÃËÀ¤¬ÇúÈ¯¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë
¥È¥ë¥³¤Î¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬µðÂç¤Ê±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¾×·â¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï·Ð°Þ¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»þ¡¢ÃËÀ¤Ï¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¥¦¥í¥¦¥í¤È²¿¤«¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¾¯¤·¤¹¤ë¤È¡¢±¦¼ê¤ËÇò¤¤ÍÆ´ï¤ò»ý¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¼Â¤ÏÍÆ´ï¤ÎÃæ¿È¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥È¡¼¥Ö¤¬¤¢¤ëÊý¤Ø¿Ê¤ß¡¢ÃËÀ¤¬ÍÆ´ï¤ò·¹¤±¤ë¤È¥¹¥È¡¼¥Ö¤¬ÇúÈ¯¡¢°ì½Ö¤Ç±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÇØÃæ¤Ë¤â±ê¤¬Ç³¤¨°Ü¤ê¡¢Âç¹²¤Æ¤ÇÆ±Î½¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÉþ¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤òÃí¤®¡ÈÇúÈ¯¡É
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¡¢¹©¾ìÆâ¤Ï´¨¤µ¤ÇÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃËÀ¤Ï¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤ÆÃÈ¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ç²¿¤«Ç³¤ä¤»¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤·¡¢¶á¤¯¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¥¬¥½¥ê¥óÆþ¤ê¤ÎÇò¤¤ÍÆ´ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÇúÈ¯¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÃËÀ¤ÏÌµ½ý¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 4·î2ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë